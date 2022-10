EMPLOI : Deux journées d’actions organisées (les 20 et 21 octobre) à la CCISM pour promouvoir les dispositifs d’Insertion par l’Activité Economique

L’agence Pôle Emploi de Saint-Martin organise les jeudi 20 et vendredi 21 octobre, en partenariat avec la Préfecture, les Directions de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), et la Collectivité, deux journées d’actions pour promouvoir les dispositifs d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) à la CCISM de Saint-Martin.

L’insertion par l’Activité Economique s’adresse aux demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Elle met en œuvre un parcours de transition qui associe par le biais d’un contrat de travail, une mise en situation professionnelle rémunérée et un accompagnement socioprofessionnel. Ce parcours doit permettre aux personnes de lever des freins sociaux et d’accéder à un emploi durable au sein d’une entreprise de droit commun grâce aux compétences acquises ou actualisées.

Ces journées de l’IAE auront pour objectif de promouvoir le dispositif tout en accompagnant les publics éloignés de l’emploi.

Elles débuteront ce jeudi 20 octobre à 8h30 par l’intervention de Gilles Plumasseau, directeur territorial Grande-Terre Cap-Excellence à Pôle Emploi Guadeloupe & Iles du Nord, en présence de Louis Mussington, président de la Collectivité, Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord et Julien Bataille, directeur général de la CCISM de Saint-Martin. _AF

La suite du programme :

Jeudi 20 octobre (de 9h15 à 12h) : Présentation des structures d’insertion, intervention des professionnels (directeurs de structures, encadrants techniques, conseillers en insertion professionnelle) et témoignages de bénéficiaires.

De 14h à 17h : Préparation des demandeurs d’emploi inscrits aux entretiens de recrutement

Vendredi 21 octobre (de 8h45 à 12h) : «Job Dating », entretiens de recrutement en présence de neuf entreprises locales.

