Caribbean Foiling Championships (3ème édition) : Les inscriptions sont ouvertes !

A vos agendas ! Du 9 au 11 décembre prochain aura lieu la 3ème édition des Caribbean Foiling Championships à la Baie Orientale. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour les passionnés des sports de glisse !

A l’instar des éditions précédentes, les meilleurs compétiteurs de la planète seront présents dans le cadre paradisiaque de la Baie Orientale. L’année dernière, près de 50 foilers s’étaient donnés rendez-vous, profitant de bonnes conditions météorologiques pour offrir un spectacle haut en couleurs.

L’ajout de la nouvelle discipline (Wingfoiling) étant considéré comme un succès majeur, les Championnats de Foiling des Caraïbes 2022 ont officiellement inclus le Wingfoiling dans leur format standard. Trois disciplines seront donc au programme Wing et Wind, Kitefoil et Wingfoiling, ouvertes à toutes les classes professionnelles et loisirs.

Les deux premières journées seront consacrées à différentes épreuves, histoire de se préparer au mieux pour la course longue distance, en l’occurrence le fameux tour de l’île !

C’est sans conteste le rendez-vous le plus attendu des concurrents. Avec pas moins de 26 milles nautiques à parcourir, les concurrents navigueront autour de l’île de St. Maarten/St. Martin, traversant les eaux néerlandaises et françaises à la recherche de réaliser le meilleur temps. L’année dernière, Julien Quentel s’était distingué en pulvérisant le record de l’île avec un temps canon de 1h 12m 17s, soit 15 minutes de moins que le précédent record. Vous avez dit impressionnant ?

La présentation étant faite, vous pouvez désormais vous inscrire sur

www.caribbeanfoiling.com/register. _AF

