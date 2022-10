POLITIQUE : Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer, était de retour à Saint-Martin ce lundi après avoir passé le dimanche à Saint-Barthélemy.

Résumé de cette seconde journée de visite officielle sur notre territoire.

Le programme fut aussi soutenu que celui de samedi dernier. Toujours accompagné de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et Louis Mussington, président de la Collectivité, le ministre délégué a entamé la matinée à l’Hôtel de la Collectivité où trois longs temps d’échanges se sont déroulés.

Accueil républicain à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin

Une réunion bilatérale s’est d’abord tenue à huit clos dans le bureau du Président en présence du Ministre et du vice-président Alain Richardson sur la thématique du développement économique. Un échange plus élargi a ensuite été coordonné dans la salle du conseil exécutif avec les parlementaires, hors presse. Plusieurs dossiers prioritaires ont été abordés : la formation, l’aménagement du territoire, la réforme du RSA et sa dématérialisation, la fiscalité, la rénovation urbaine, le déploiement de l’enseignement bilingue, le foncier ou encore la commande publique. La Collectivité de Saint-Martin demande un total de 257 millions d’euros de financements pour, entre autres, un réseau d’éclairage public, un schéma de développement du réseau routier, des infrastructures sportives et éducatives, le développement de l’aéroport et la gestion des déchets qui inclut le ramassage des sargasses. Au terme de ces deux moments d’échange, une troisième réunion eut lieu cette fois en salle du Conseil Territorial en présence de tous les élus, à nouveau sans la presse. Les thématiques de la structuration de la filière agriculture et pêche ainsi que la limitation des eaux de pêche, la consommation des fonds européens, la situation des agents hospitaliers suspendus car non vaccinés, la convention fiscale et la règle des 5 ans de résidence, ont été discutées avec le ministre. Le président Louis Mussington a insisté sur l’accompagnement nécessaire de l’État afin d’aider Saint-Martin à développer certaines filières. Sur chaque sujet, le ministre s’est montré ouvert aux demandes de la Collectivité, insistant sur la nécessité de mettre un plan d’action en place afin de pouvoir avancer conjointement, projet par projet.

Déjeuner au Lycée Professionnel Daniella Jeffry

Après une visite à la centrale EDF à Galisbay qui fut particulièrement appréciée par le ministre délégué des Outre-mer pour avoir été le président de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) de 2017 à 2022 avec comme axe d’objectif de verdir l’énergie, un déjeuner a été concocté pour la délégation au Lycée Professionnel Daniella Jeffry pour les élèves de la section hôtellerie. Avant de passer à table, un hommage émouvant dans trois langues (français, anglais, espagnol) a été rendu à Samuel Pay, assassiné le 16 octobre 2020. Le temps de recueillement fut suivi d’une ode à la liberté avec le fameux poème de Paul Éluard. Un moment fort offert par des élèves qui méritent admiration et respect et qui suscité une profonde émotion pour le ministre Carenco : « Hommage exceptionnel, c’était à pleurer, c’est mon histoire, je n’en dirai pas plus ». Les officiels ont ensuite pris place dans la salle de restaurant pour un déjeuner de travail sur l’enseignement et la formation des jeunes avec la rectrice de Guadeloupe, le vice-recteur, le président de la Mission Locale et sa directrice et la responsable de Pôle Emploi. Quelle belle opportunité pour ces jeunes de cuisiner et de servir une tablée aussi prestigieuse. Le menu était orienté vers une cuisine espagnole qui a plu aux papilles de l’homme politique. En guise de dessert, le ministre délégué d’Outre-mer a effectué une visite de l’atelier menuiserie, en discutant avec les jeunes en plein travail et le corps professoral.

Point presse

Un micro tendu avec la presse locale s’est effectué à la suite de cette rencontre. Lors de ce dernier, Jean-François Carenco a salué le bon fonctionnement d’un établissement comme le Lycée Professionnel Daniella Jeffry même s’il nécessite une rénovation du bâtiment, état de fait souligné par Louis Mussington. Concernant le dossier de l’enseignement, le ministre rappelle l’importance de la construction des collèges 600 et 900 et désire réfléchir à la situation des enfants scolarisés dont la langue maternelle n’est pas le français pour une meilleure acclimatation. Côté logement, une convention sera bientôt établie entre la Collectivité, l’État, la Semsamar et Action Logement. Et enfin, bonne nouvelle sur un dossier qui traînait depuis de nombreuses années, l’abattoir : « ça a été signé peu avant mon arrivée. L’autorisation vétérinaire est délivrée et le premier abattage aura lieu cette semaine » annonce Jean-François Carenco avec confirmation de Vincent Berton.

Mission Locale de Saint-Martin

Le Ministre délégué a rencontré l’équipe de la Mission Locale, ouverte depuis mai 2022 et dernière-née de la famille des missions locales en France. Il y a rencontré des jeunes en insertion qui intègreront bientôt l’armée, la RSMA étant le recruteur majoritaire avec un taux de réussite de 70%. Depuis sa création, La Mission Locale de Saint-Martin dirigée par Maggy Gumbs a permis de proposer à 750 jeunes du territoire une formation qualifiante les menant vers un emploi. Un échange entre les acteurs de la Mission Locale et les officiels s’est poursuivi afin de discuter de moyens pour aller vers les 2000 jeunes saint-martinois qui ne sont pas dans le circuit de la formation ou de l’emploi et d’aider l’accompagnement des jeunes entreprises.

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Martin à Concordia

Pour conclure cette journée, le ministre délégué Carenco a rencontré les socio-professionnels. De nombreuses thématiques ont été soulevées par l’assemblée : l’accompagnement des entreprises saint-martinoises, la nécessité de revoir la commande publique au privilège de l’allotissement avec une clause pour la promotion de l’emploi local, la défiscalisation hôtelière, la continuité territoriale et le développement de la filière culturelle, dont ce sujet est une des préoccupations de Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Condensé de la dernière journée de visite officielle du ministre délégué Jean-François Carenco dans notre prochaine édition. _Vx

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui