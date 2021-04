EMPLOI : La masse salariale de la COM représente 44,63 M€

Le budget primitif 2021 a été adopté à l’unanimité lundi par les élus du conseil territorial. Il s’élève à 200 millions d’euros dont 136,5 millions en section de fonctionnement et 63,5 en section d’investissement.

Les charges de personnel constituent le plus gros poste de dépenses. D’un montant de 44,63 millions d’euros, elles représentent quasiment un quart du budget, un tiers des dépenses de fonctionnement.

«Ce poste de dépense est maîtrisé depuis notre mandature puisqu’en 2017 la masse salariale s’élevait à 44,1 M€», commente le président de la Collectivité. Toutefois, elles augmentent de 5,4 % par rapport à 2020. «Cela s’explique par l’ajustement des carrières des agents et de recrutement notamment des cadres A, dans le cadre de la montée en puissance de la COM », a justifié Marie-Dominique Ramphort, conseillère territoriale en charges des affaires financières et fiscales. (soualigapost.com)