OUVRAGE PÉDAGOGIQUE : « Apprendre pour s’envoler» rencontre son public…

De nombreuses personnes se sont présentées à la séance de dédicace organisée à la Librairie du Bord de Mer à Marigot samedi dernier en matinée, que ce soit pour acquérir la méthode d’apprentissage, poser des questions aux auteures ou échanger sur la situation de l’illettrisme à Saint Martin.

Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet, les autrices de « Apprendre pour s’envoler », ont pris le temps d’échanger avec chaque personne, de partager leur expérience et leurs conseils mais surtout d’écouter leur histoire. Si la séance de dédicace était prévue de commencer à 10h, plusieurs hommes et femmes étaient déjà présentes vers 9h. Que ce soit dans un intérêt en tant que formateur en illettrisme, pour quelqu’un de son entourage ou pour soi directement, l’intérêt était bel et bien là. « Apprendre pour s’envoler » est un outil progressif de lecture et d’écriture à des adultes souffrant d’illettrisme sur lequel on peut travailler à son rythme, en fonction de son niveau. Adapté à l’environnement caribéen et au quotidien s’y rapportant, cet ouvrage est éducatif, ludique et brillamment pensé par les deux femmes. Nicole Anne Parfait s’est servie de ces années d’expérience en tant que formatrice en illettrisme et des innombrables fiches concoctées lors de ses sessions privatives pour élaborer une méthode innovante, parfaite par Isabelle Facelina Chaumet. Les personnes adultes en situation d’illettrisme sont souvent démunies face au manque d’outil adapté, les manuels scolaires majoritairement pour enfants n’aident pas à leur insuffler la reconnaissance et la confiance dont ils ont besoin pour franchir le pas vers plus d’autonomie. « Apprendre à s’envoler » est incontestablement l’ouvrage qui contribuera grandement à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire de Saint Martin. L’affluence lors de cette séance de signature en était la preuve. La méthode d’apprentissage est disponible à la Libraire du Bord de Mer au prix de 20€ ainsi que sur les sites de la FNAC et Amazon. _Vx

Infos : www.editions-orphie.com

