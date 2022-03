Semaine de la persévérance scolaire au Lycée Robert Weinum

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, le lycée Robert Weinum a mis en place une action « Créer du lien entre compétence scolaire et projet professionnel : Projette-toi dans l’avenir ! » le mercredi 16 mars dernier de 15h à 17h en salle polyvalente.

En effet, les classes de 1ère STMG1, 1ère STMG2, Terminale Ressources Humaines et Mercatique ont eu le plaisir de recevoir Samuel Placidoux, artiste connu du milieu reggae dancehall aux Antilles, qui a réalisé une partie de sa scolarité sur le territoire de Saint-Martin. Par la suite, il est parti en France se former, a obtenu son BTS SIO (brevet de technicien supérieur services informatiques aux organisations), sa licence DEESINF (diplôme européen d’études supérieures en informatique) et enfin son master expert en ingénierie informatique. Enfin, revenu en Guadeloupe, il intègre le groupe Canal + en tant qu’ingénieur informatique. Ambitieux, il se lance dans la création d’entreprise de bien-être. Passionné par tout ce qu’il entreprend, il performe et a partagé son expérience avec les élèves Saint-Martinois. Un leitmotiv : Toujours croire en soi et se donner les moyens d’atteindre son objectif, peu importe son milieu social et sa trajectoire familiale.

• Cette action avait pour objectif de :

* Présenter un parcours méritant ;

* Stimuler l’élève dans ses apprentissages ;

* Développer chez l’élève l’envie de performer ;

* Créer du lien entre compétence scolaire et projet professionnel : Apprendre à se projeter dans l’avenir ;

* Éviter les risques d’autocensure ;

* Éviter les risques de ruptures scolaires ;

* Ouvrir le champ des possibles des élèves ;

* Ouvrir l’école vers la société.

Une intervention qui a suscité écoute et adhésion de la part des élèves. De nombreux échanges entre l’intervenant et ceux-ci, qui avaient pour vocation de les encourager à persévérer dans leur apprentissage, de toujours croire en eux, de déconstruire certains stéréotypes et d’éviter les risques d’autocensure.

Une action mutualisée entre le collège Mont-Des-Accords en lien avec Jenna Roquet (CPE), le collège Roche Gravée de Moho en lien avec Cédric Onestas (CPE) et le LGT Robert Weinum en lien avec Jacky César-Auguste (CPE).

