VIE LOCALE : Balade dînatoire dans Marigot

Ce vendredi 7 mars, le Club Soroptimist de Saint-Martin vous invite à sa traditionnelle balade dînatoire, un événement placé sous le signe du partage et de la convivialité.

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, cette marche met en avant l’égalité et l’engagement des Soroptimist pour défendre les droits des femmes. Le départ est fixé à 18h précises depuis le parking de l’ancien Office de Tourisme (rue Charles Tondu), avec une arrivée au kiosque de Marigot. La participation de 20€ inclut également un T-shirt Soroptimist et un repas pour reprendre des forces après l’effort. Rejoignez la grande famille des Soroptimist pour une soirée alliant mobilisation et solidarité ! _Vx

Infos : st-martin@soroptimist.fr

