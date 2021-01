MEDIA / Youth Radio : des locaux flambant neufs en 2021, rue de la République

L’équipe de notre radio locale et ses auditeurs ont célébré la fin de l’année lors de leur soirée annuelle de clôture. Au programme : à boire, à manger, de la musique et de la danse. Particularité notable : c’était la dernière fois… à Concordia.

Derrière le micro de Youth Radio se cache, entre autres, Patou. Son CV est une partition, sa vie une mélodie. Nous devons non seulement à Patou, Youth Radio mais également Youth Waves, célèbre groupe qui fait partie intégrante du patrimoine musical de Saint-Martin et qui en a déjà fait danser plus d’un-e. 2021 marque le grand changement pour Patou et sa ribambelle de projets. En effet, le studio de Youth Radio actuellement situé à Concordia va bientôt déménager vers la rue de la République à Marigot. Imaginez un espace avec une cour intérieure où vous trouverez un bar, un restaurant, un studio de radio (le nouveau de Youth Radio donc), une petite scène pour des concerts, un café lounge et une boutique. L’endroit a déjà trouvé son nom de baptême, ce sera le Main Street Café, en hommage au nom original de la rue de la République. Patou pense à tout, Saint-Martin en tête. Et pour commencer l’année en beauté, Patou sortira son maxi 3 titres solo sous le pseudo de « Katoow » courant janvier 2021. _Vx