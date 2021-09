SOCIAL : Hausse du nombre de foyers allocataires de la CAF en 2020

La crise sanitaire liée au covid-19 est certainement l’une des explications aux évolutions sociales : en 2020, le territoire de Saint-Martin a vu le nombre de foyers bénéficiant d’une allocation versée par la CAF augmenter de 3,51 %.

Au 31 décembre 2020, la Caisse d’allocations familiales de Guadeloupe comptait 7 785 foyers bénéficiant d’une allocation de la branche famille, soit 264 de plus qu’en 2019. Près de 5 nouveaux foyers se sont inscrits auprès de la CAF chaque semaine l’an passé.. En termes de population, les allocations couvrent 19 335 personnes, soit 178 personnes de plus que l’année précédente.

A noter qu’en 2019, la CAF avait déjà enregistré une hausse du nombre de foyers allocataires mais de manière beaucoup plus modérée (+1,1%) avec 82 nouveaux foyers par rapport à 2018. Si l’on regarde sur les cinq dernières années, ce sont 441 foyers en moins à Saint-Martin bénéficiant aujourd’hui d’une allocation de la branche famille de la CAF.

Parmi les nouveaux allocataires en 2020, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans qui sont les plus nombreuses à s’être enregistrées : + 90 sur un an (soit un total de 629 foyers), puis les personnes âgées entre 40 et 49 ans (+65 en un an pour un total 1988 foyers) et les jeunes âgés de 20 à 24 ans (+35 pour un total de 296 foyers). Plus de la moitié des foyers allocataires est âgée entre 30 et 59 ans dont 2036 foyers ont entre 30 et 39 ans. (soualigapost.com)