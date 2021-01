Ouverture d’un parloir en visioconférence pour les détenus de Saint-Martin

Le Président de la COM, Daniel Gibbs, a participé, le jeudi 21 janvier dernier, à la rencontre organisée avec le Service d’Insertion et de Probation Pénitentiaire (SPIP), au sein de la Croix-Rouge dans le cadre d’un projet de parloir à distance (appels en visioconférence) pour les détenus de Saint-Martin et leurs familles.

Ce dispositif expérimental, associant le SPIP, la maison d’arrêt de Basse-Terre, la Croix-Rouge et la Collectivité vise à atténuer les effets néfastes de l’éloignement et contribue au maintien des liens familiaux des personnes détenues incarcérées à la Maison d’arrêt de Basse-Terre avec leurs proches résidant à Saint-Martin.

Les familles des détenus peuvent ainsi bénéficier d’un parloir sur Saint-Martin sous forme d’appel téléphonique en visio. Le dispositif est installé dans les locaux de la Croix-Rouge à Concordia.

La Collectivité, par le biais des Maisons de Services au Public (MSAP) de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans, accompagne les familles dans les démarches de permis de visite pour bénéficier d’un appel par visioconférence avec leur proche incarcéré.

Daniel Gibbs et sa vice-présidente Sofia Carti ont salué cette initiative conjointe contribuant à maintenir le lien entre les familles et les détenus purgeant leur peine à Basse-Terre.