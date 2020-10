Bénéficiez du fonds de solidarité – Covid 19 de la fondation groupe EDF

EDF Archipel Guadeloupe organise en partenariat avec Le SPOT Coworking un MEET UP «Tout savoir sur le FONDS DE SOLIDARITE covid-19 » lancé par la FONDATION Groupe EDF qui aura lieu :

Le mardi 13 octobre 2020 de 18h à 19h en live facebook sur le site du SPOT Coworking via le lien : https://www.facebook.com/lespot.coworking.guadeloupe

Ce Meet Up s’adresse aux associations qui œuvrent pour le retour à l’école et à l’emploi et aux porteurs de projets pour une société durable et solidaire à la suite de la crise sanitaire Covid-19.

À cette occasion, seront présentés les objectifs et le dispositif du Fonds de Solidarité covid-19 de la Fondation groupe EDF.

Le contexte

Face aux conséquences sociales et économiques de la crise du Covid-19, la Fondation Groupe EDF a lancé l’été dernier son Fonds de Solidarité – Covid-19 pour encourager la relance de l’activité sur les territoires en France, en Outre-mer et à l’international. Le Fonds de Solidarité doté d’un million d’euros soutiendra les plus démunis, pour favoriser le retour à l’école et à l’emploi mais aussi participer à un nouveau modèle de société plus durable et solidaire.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les associations françaises d’intérêt général sont éligibles à ce fonds.

Comment en bénéficier ?

Le Fonds de Solidarité fonctionnera jusqu’au 31 octobre 2020. Les associations souhaitant bénéficier du fonds devront déposer une demande auprès des équipes mécénat de la Fondation avant la date de clôture à l’adresse suivante : fondsdesolidarite@edf.fr. Suite à ce premier stade d’instruction, les associations seront orientées pour déposer leur projet sur la plateforme de la Fondation qui l’analysera en concertation avec EDF en Guadeloupe.

S’engager ensemble pour soutenir l’environnement, l’éducation et l’inclusion. C’est notre vision d’un avenir partagé. Et c’est aussi, s’engager en faveur des plus démunis #Covid19.