COVID-19 : 100 personnes décédées dans les hôpitaux en Guadeloupe la semaine dernière

Le nombre de personnes admises à l’hôpital en Guadeloupe a augmenté au cours de la semaine dernière, indique l’agence régionale de santé. Il y a eu 322 nouvelles hospitalisations covid et 29 nouvelles admissions en réanimation.

À ce jour, 94 lits de réanimation sont activés en Guadeloupe auxquels s’ajoutent 37 lits d’oxygénation intensive et de surveillance continue. Hier matin, 86 patients en réanimation (74 patients Covid et 12 patients non Covid) et 21 patients en soins critiques (oxygénation intensive), indiquent l’ARS et la préfecture. 341 patients sont hospitalisés en service médecine sur les 414 lits ouverts dans les différents établissements. 70 patients sont pris en charge en hospitalisation à domicile et 19 en SSR (soins de suite et réadaptation).

Les évacuations sanitaires se poursuivent, en accord avec les familles, vers les établissements de métropole. 12 patients ont été évacués dimanche lors d’une nouvelle opération Hippocampe. A ce jour 40 patients ont déjà été évacués. 12 autres personnes doivent être évacuées vendredi 3 septembre.

Enfin, 100 patients sont décédés dans les établissements de Guadeloupe la semaine dernière : 65 au CHU, 21 au CHBT, 6 en HAD de Choisy, 4 au CH de Marie-Galante et 2 à la Polyclinique, 1 à la clinique la violette et au CMS. Parmi ces 55 femmes et 45 hommes le plus jeune était âgé de 27 ans et le plus âgé de 96 ans.

4 patients de Saint-Martin sont décédés cette semaine et un autre de passage sur notre territoire.