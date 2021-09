SINT MAARTEN / Ministre Lawrence : Ensemble, tout le monde accomplit plus

Le ministre du Tourisme, des Affaires économiques, du Trafic et des Télécommunications (Ministry TEATT), M. Roger Lawrence, souhaite reconnaître et célébrer le travail et le dévouement qui ont été mis dans le projet de reconstruction du terminal de l’aéroport international Princess Juliana.

La direction prise dans la reconstruction et la modernisation du terminal endommagé par l’ouragan est le résultat d’un solide travail d’équipe, et la voie nécessaire pour continuer à avancer avec d’autres projets d’infrastructure impératifs. Ce n’est qu’un début, et le succès de ces efforts démontrera que «Ensemble, on peut faire plus».

Pour aller de l’avant, le ministre se concentrera sur la communication, le travail d’équipe et l’exécution.

Il se concentrera également sur les investissements, qui sont essentiels à la croissance de Sint Maarten, en renforçant l’image de notre pays en tant qu’endroit réputé où les gens veulent voyager et investir. Il s’agira de travailler sur l’accessibilité des affaires en tant que priorité élevée et de veiller à ce que le ministère du TEATT atteigne les objectifs stratégiques du gouvernement.

Le ministre et son équipe établiront un cadre pour relancer l’industrie du tourisme en se basant sur la résilience et la flexibilité. Au fur et à mesure que l’île se développe dans tous les secteurs, l’accent sera mis sur l’amélioration de la connectivité Internet sur l’île, afin de proposer de nouveaux produits, expériences et services innovants à un marché plus large.

Il sera stratégique pour Sint Maarten d’influencer, d’attirer et de se positionner comme une destination avec une forte image de marque. L’objectif ultime est d’améliorer l’expérience globale des résidents et des invités.

En conclusion, le ministre Lawrence attire l’attention sur l’augmentation des cas de COVID-19, il réitère l’importance de l’adhésion aux directives COVID-19, de l’hygiène des mains, du port d’un couvre-chef et de la distance physique.

La pandémie n’est pas encore terminée, et il est important de continuer à utiliser toutes les mesures préventives disponibles, quel que soit votre statut vaccinal. En rappelant à chacun de rester vigilant et de prendre des précautions, il est impératif que nous fassions tous notre part pour arrêter sa propagation.