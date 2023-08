Accident : une voiture dévale la montagne à Cole Bay

Ce mardi 22 août à 7h40, la police de Sint Maarten est intervenue pour un grave accident sur la route Old Cake House menant à Cole Bay.

Selon les premières constatations, un véhicule gris circulant sur ce tronçon en matinée de mardi dernier a fait une sortie de route dans des circonstances inconnues à ce stade de l’enquête. Le conducteur de la voiture n’a pas réussi à négocier une série de virages à gauche entraînant une perte de contrôle du véhicule. Ce dernier est sorti de la route et s’est envolé au-dessus du remblai, pour finalement s’immobiliser dans les buissons denses plusieurs mètres plus bas. L’incident a nécessité une action rapide et immédiate des services de secours et des forces de l’ordre. Le personnel des pompiers a réussi à dégager un homme et une femme se trouvant dans le véhicule accidenté. Les deux victimes ont été blessées au visage et aux jambes lors de l’accident. Les premiers soins ont été administrés aux victimes sur place. Après avoir jugé leur état stable, les services de secours ont transporté les deux blessés au centre médical de Sint Maarten pour une prise en charge complète. L’enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. _Vx

