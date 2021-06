Une belle journée de partage entre les aînés et les membres du Leo Club Safari

Le Leo Club Safari a organisé une activité intergénérationnelle baptisée « Let’s Paint & Chat » à l’attention des seniors. Une belle façon de souligner l’importance de la solidarité entre les générations, et qui permet de briser l’isolement des aînés.

La motivation principale des membres du Leo Club Safari était d’apporter « de la joie à nos seniors, et il était évident que nous avons réussi à le faire, car l’événement a été accueilli très chaleureusement ».

Les membres du Leo Club « ont également passé un merveilleux moment et ont eu une expérience précieuse et positive », assurent-ils, tout en reconnaissant qu’il est « toujours enchanteur d’entendre des histoires captivantes des générations plus âgées ».

L’artiste peintre Claudio Arnell a participé à cette animation et à guidé les membres du Leo Club Safari dans l’élaboration de cette activité, « il a su alimenter notre créativité et libérer l’artiste en nous, et nous le remercions ».

Un grand merci à Mme Bajazet-Jacobs, au restaurant Creol’Garden et Office Fournitures qui ont contribué à faire de cet événement un tel succès !