ASSOCIATION : Les Compagnons Bâtisseurs, dévoués à Saint-Martin depuis 5 ans

L’association des Compagnons Bâtisseurs œuvre depuis 2018 sur le territoire au service de l’amélioration de l’habitat, de la lutte contre l’habitat indigne et de l’inclusion des publics. Avec plus de 250 interventions de chantier de réhabilitation chez l’habitant, les Compagnons Bâtisseurs entendent poursuivre les actions, au grand bonheur de la population.

Les trois axes d’activités choisis par les Compagnons Bâtisseurs en 2023 sont en totale adéquation avec les valeurs de solidarité et d’inclusion portées par l’association.

Comme l’atelier et chantier d’insertion charpente couverture pour venir en aide aux familles vulnérables dont les toitures ont été endommagées par le cyclone Irma en 2017 qui a permis en 3 ans d’engager 25 jeunes en insertion sur des contrats de 4 à 8 mois. Ou les chantiers d’adaptation des logements au bénéfice des personnes âgées, en situation de handicap aux ressources modestes avec l’adaptation des pièces à eau pour lutter contre le risque de chute, l’aménagement des espaces face au handicap et l’expertise d’une ergothérapeute dans le processus grâce à une convention avec le groupe Manioukani. Et enfin, les ateliers de quartiers situés à Sandy Ground et Quartier d’Orléans qui proposent une myriade d’animations collectives hebdomadaires tournant autour du bricolage, des chantiers de rénovation en auto-réhabilitation pour la population vulnérable, du prêt d’outillage, des initiations métiers et des chantiers solidaires au service de l’intérêt général tout en créant du lien social. Le Bricobus de l’association inauguré en juillet 2022 transforme l’atelier de quartier en version itinérante, pour aller au plus proche de la population saint-martinoise. Les Compagnons Bâtisseurs ne s’arrêtent pas là, le programme d’action jeunesse est en passe d’être déployé pour accompagner les jeunes éloignés des opportunités à se découvrir et développer leur pouvoir d’agir par l’engagement au service civique de 6 mois au sein de la structure, les programmes de mobilité vers d’autres territoires d’intervention de l’association ou le bénévolat, expérience humaine unique à vivre avec les Compagnons Bâtisseurs. Depuis leur présence sur le territoire, ces derniers sont fiers d’avoir noué des partenariats solides avec les acteurs associatifs et institutionnels de Saint-Martin et remercient la fidélité et le soutien sans faille de la Collectivité, la Préfecture, du Fonds Social Européen, de la Caisse d’Allocations Familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin, la Fondation de France, le Ministère des Outre-mer, la Cité Éducative, la CGRR, la CGSS, la SEMSAMAR, SIKOA et la Fondation Bruneau. Avec une centaine d’animations en 2022 et de nombreuses opérations en cours, les Compagnons Bâtisseurs peuvent aussi être fiers des résultats du premier semestre 2023 : 5 jeunes en insertion, 5 volontaires, 2 mobilités vers la métropole, 3 chantiers de rénovation toitures, 5 chantiers d’adaptation, 8 chantiers en auto-réhabilitation accompagnée afin de lutter contre le mal logement, 3 chantiers solidaires et plus d’une trentaine d’animations au sein des ateliers de quartier. Longue vie aux Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin ! _Vx

Infos : 0690 18 91 31 ou 0690 43 11 11

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

Facebook : cbsaintmartin

