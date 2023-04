Forums « Découvrir vos opportunités » : les inscriptions continuent

L’association Sandy Ground On The Move Insertion (SGOMI) invite les jeunes âgés de 16 à 25 ans issus de Sandy Ground à participer aux forums « Découvrir vos opportunités » qui débuteront en mai prochain.

Mis en place à l’initiative de la Cité Éducative et portés par l’association SGOMI, les forums « Découvrir vos opportunités » vont permettre aux jeunes de Sandy Ground d’avoir une vue sur toutes les offres à leur disposition par les centres de formations et les entreprises du territoire tout en rencontrant les professionnels. Sans oublier le panel d’activités qu’ils peuvent exercer pour « se relâcher, s’occuper et ne pas rester dans l’aspect uniquement éducatif » nous confie Shaniqua Hunt, responsable A&F et coordinatrice de l’association SGOMI. Lors de ces forums, les jeunes âgés de 16 à 25 ans auront la possibilité de prendre rendez-vous avec des intervenants pour découvrir les activités qu’ils ne pratiquent pas forcément chez eux comme par exemple la peinture sur céramique, un atelier artisanal de création de savon ou encore un atelier beauté maquillage. Certains de ces ateliers sont déjà actifs mais via ce nouveau projet, l’équipe de Sandy Ground On the Move Insertion, qui œuvre dans le domaine de l’insertion par l’activité économique et lutte contre toutes formes d’exclusion sociale depuis 2011, entend étendre son public afin que les jeunes prennent conscience de leur potentiel et de l’utiliser à bon escient : « ils vont se découvrir eux-mêmes et les opportunités qui leur sont offertes sur le territoire de Saint-Martin et ailleurs », toujours selon Shaniqua Hunt. Une belle opportunité pour les jeunes de Sandy Ground qui désirent vivre une expérience unique pour leur avenir professionnel et leur épanouissement personnel. En parallèle, l’association s’est rapprochée des entreprises et entrepreneurs du quartier tout en sollicitant la Politique de la Ville avec cette volonté de proposer des forums complets et diversifiés à la jeunesse de Sandy Ground. Si les inscriptions sont toujours ouvertes, les places sont limitées.

En fonction des inscriptions qui se font au bureau de l’association (voir infos), des groupes seront créés et les plages horaires aménagées pour les étudiants. Les pièces à fournir lors de l’inscription : photo d’identité, présentation de l’original et photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité, photocopie du certificat de scolarité (si étudiant), photocopie du certificat de réussite ou du dernier diplôme (si vous en avez un). _Vx

Infos : 06 90 62 82 94 – Adresse SGOMI : 79 Route principale de Sandy Ground (bâtiment du conseil de quartier de Sandy Ground)

