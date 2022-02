MOUVEMENT ASSOCIATIF : La Fondation de France main dans la main avec les Compagnons Bâtisseurs

Les représentants de la Fondation de France (FDF), en visite officielle à Saint Martin, ont rencontré la direction des Compagnons Bâtisseurs pour faire le point sur leur collaboration.

De gauche à droite, d’arrière en avant : Yseult Dubernet, architecte et bénévole FDF, Élodie Paillé, Fondation de France, Karine Meaux, Responsable de Département Solidarités internationales et Urgences à la Fondation de France, Jean-Louis Vielajus, bénévole Fondation de France, Maë Bridier, Directrice de l’établissement de Saint Martin, Thibaut, coordinateur technique et deux habitantes de Cripple Gate ayant bénéficié d’un chantier ARA dans l’adaptation des logements pour les personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

Au lendemain du passage de l’ouragan Irma, la Fondation de France a créé son programme « Solidarité Antilles » pour venir surtout en aide à la population saint martinoise durement touchée par la catastrophe naturelle.

La FDF étant en recherche d’un opérateur qui puisse intervenir sur le territoire pour accompagner la reconstruction de l’île auprès des personnes les plus précaires s’est naturellement rapprochée des Compagnons Bâtisseurs, association nationale qui intervient depuis plus de 50 ans pour l’amélioration de l’habitat, l’insertion économique dans le secteur du bâtiment et l’accueil de jeunes volontaires. Même si les situations d’urgence ne font pas partie du cœur de métier des Compagnons Bâtisseurs, le mouvement associatif s’est mobilisé pour la cause. Arrivés en 2018, les Compagnons Bâtisseurs ont entamé le programme « un toit pour toi », financé par la Fondation de France, programme dédié à la reconstruction des charpentes-couvertures d’habitations de personnes dans le besoin, dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). Fin 2019, l’opération a permis de refaire les charpentes-couvertures de 141 habitations. Finalement, au vu de l’avancement du projet et la volonté d’implantation pérenne des Compagnons Bâtisseurs à Saint Martin afin de continuer leur activité, la Fondation de France et la Collectivité de Saint Martin se sont rapprochés pour mettre en place une convention pluriannuelle et multipartite. Le budget alloué par la Fondation de France à hauteur de trois millions finance donc les travaux de charpente-couverture mais également les chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) qui sont aussi l’occasion pour les habitants, bénévoles et volontaires d’être acteurs d’une citoyenneté active en misant sur la capacité d’agir de chacun. Sans oublier les ateliers de quartiers (à Sandy Ground et à Quartier d’Orléans) avec les animations collectives liées au bricolage, à la rénovation de l’habitat et à l’embellissement d’un logement, ou le prêt d’outillage et le dépannage pédagogique dans un but double : la transmission de savoir-faire et la création de lien social. Les représentants de la Fondation de France ont visité plusieurs chantiers, terminés, en cours ou futurs en présence des officiels des Compagnons Bâtisseurs, marquant ainsi l’importance de continuer une telle collaboration pour le bien de la population saint martinoise. _Vx

