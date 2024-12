TRIBUNAL / Collision nocturne : un dépassement hasardeux devant la justice

Mercredi 31 janvier 2024, M.D. provoque un accident sur une route à double sens et emboutit le véhicule de N.V., la victime. Dans cette affaire, quatre chefs d’accusation sont retenus contre la prévenue récidiviste dont le jugement est reporté au jeudi 9 janvier 2025.

Il est 22h40 et M.D. prend la route accompagnée de son fils de 8 ans. En pleine montée, la conductrice tente un dépassement alors que la visibilité ne le permet pas. C’est la collision. N.V., la victime, roulait à 30 km/h, mais cela n’a pas suffi pour éviter l’accident. Après le choc des deux parties, la présidente du tribunal de proximité de Saint-Martin déclare que la prévenue se serait montrée agressive et peu concernée par l’accident qu’elle venait de causer : « Mme D. a invectivé Mme V. en sortant de son véhicule accidenté. Elle s’est également montrée virulente envers les forces de l’ordre et a refusé de se soumettre à une vérification relative au véhicule et à elle-même. Sans oublier que le véhicule n’était plus assuré depuis octobre 2023”. Le casier judiciaire de M.D., détaillé lors de l’audience, témoigne d’un passé chargé et de nombreuses récidives en métropole comme aux Caraïbes. Absente du tribunal, M.D. est assidûment représentée par son avocat qui a proposé une toute autre vision des choses dans une plaidoirie qui sème la nuance. En effet, grâce à l’intervention de ce dernier, un des chefs d’accusation et la peine proposée par la vice-procureure Marie-Lucie Godard, un an de prison avec 6 mois de sursis probatoire, pourraient être remis en cause. _LM

