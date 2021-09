Justice : Accident mortel de la Savane : le jugement mis en délibéré au 25 novembre 2021

Dans sa plaidoirie, la partie civile a insisté sur les anciennes compétences de moniteur d’auto école de AB ; aussi aurait-il dû savoir qu’il ne devait pas conduire après avoir bu et ne pas dépasser la vitesse autorisée.

«En prenant la route, on a chacun une responsabilité, une obligation », admet le procureur pour qui notre vigilance doit être encore plus grande «vu de l’état lamentable de nos routes». «Nous devons faire preuve d’une sur-vigilance. AB connaissait l’état de nos routes et avait ainsi l’obligation d’adapter sa conduite», convient-il. Une vision que maître Pierre-Yves Chicot ne partage pas. S’il reconnaît que les automobilistes doivent être prudents, ils ne doivent pas pour autant porter le manque de responsabilité des collectivités de ne pas entretenir correctement le réseau routier. «La COM de Saint-Martin a contribué à la réalisation des dommages, de l’accident… Depuis elle a d’ailleurs réparé sa faute en éclairant la route », note-t-il.

Les peines requises

Suite aux nouvelles investigations, AB et DB ont aussi été poursuivis. Le procureur a requis une peine amende de 1 000 euros à l’encontre de DB, six mois de prison avec sursis et une amende de 1 000 euros à l’encontre de FR. Une peine plus lourde a été demandée à l’encontre de AB, soit dix-huit mois de prison dont la moitié assortie du sursis. Le tribunal a mis en délibéré le jugement ; il sera rendu le 25 novembre prochain.

A noter que FR est toujours poursuivi pour homicide involontaire mais le procureur a néanmoins sollicité sa relaxe. Même si les débats ont établi qu’il n’était pas responsable de l’accident, la procédure ne permet pas d’annuler cette accusation ; seul un jugement peut le notifier. Le tribunal qui va joindre les deux affaires, se prononcera sur la relaxe le 25 novembre prochain également.