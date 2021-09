Sports : Installation du « Wall of Fame » au stade JL Vanterpool de Marigot

La création d’un mur des célébrités du monde du sport, baptisé « Wall of Fame », est devenue réalité, le vendredi 17 septembre dernier, à l’entrée du stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot.

60 portraits trouveront progressivement leur place sur le mur d’enceinte du stade et seront ainsi visibles depuis la rue de Spring-Concordia. Ces personnalités du monde du sport saint-martinois ont été sélectionnées en concertation avec les associations sportives du territoire. Les dix premiers portraits ont été installés vendredi dernier en présence des familles et des élus de la Collectivité.

La Collectivité de Saint-Martin, à travers sa direction Jeunesse et sport, nourrissait ce projet depuis 2018. Les aléas de ces derniers mois ont retardé l’échéance, mais c’est avec un plaisir non dissimulé que le président Daniel Gibbs, la première vice-présidente, Valérie Damaseau et le président de la commission des sports Jean-Raymond Benjamin, ont dévoilé les dix premiers portraits en présence des familles des sportifs.

Le Wall of Fame a été créé dans l’objectif de rendre hommage aux personnalités ayant contribué au développement du sport à Saint-Martin en tant que sportif, athlète de haut niveau, entraîneur ou dirigeant de club.

Si 10 personnalités ont été retenues pour ce premier affichage, le Wall of Fame de Saint-Martin accueillera à terme, 60 portraits. Un QR Code permettra d’accéder à la biographie des athlètes représentés sur le Wall of Fame, une manière d’offrir aux jeunes générations et aux nouveaux venus la possibilité de découvrir l’histoire du sport saint-martinois et le parcours singulier de ces sportifs renommés sur notre île.

Ces portraits artistiques ont été réalisés par le jeune saint-martinois Brandon Guion-Firmin, âgé de 24 ans, diplômé en infographie, web design et animation 2D/3D. Illustrateur depuis 2015, il s’est penché sur les photographies de nos sportifs pour donner vie à des créations artistiques plus vraies que nature.

Vous pourrez ainsi découvrir les portraits de :

• Amélie REED Volley-Ball

Née le 28 Mai 1946 à Saint-Martin

Ancienne joueuse et coach

Fondatrice du 1er Comité de Volley-Ball de Saint-Martin en 1979

Fondatrice du 1er club de Saint-Martin « Savana Youth »

• Roméro Leopold HYMAN Tae Kwon Do

Né le 01 Janvier 1953 à Saint-Martin

Ceinture noire 8ème DAN – Détient le titre de Grand Master

Fondateur du Saint-Martin Tae Kwon Do Center en 1978

• Louis Joseph HAMLET Football

Né le 18 Septembre 1939 à Saint-Martin

Ancien joueur et entraineur de 1956 à 1980

1er sélectionneur de la sélection de Saint-Martin en 1959

• Mario FLANDERS Football

Né le 07 Septembre 1949 à Aruba

Ancien footballeur professionnel aux Etats-Unis de 1974 à 1983

Un des fondateurs du club « Junior Stars »

Fondateur et président d’honneur du club « Saint-Martin Vétérans Club »

• Florencia HUNT Athlétisme 400m – 800m – 1500m

Née le 14 Mai 1978 à Saint-Martin

Participation aux Jeux Olympiques de Sydney (Australie) en l’an 2000 sur le 800m

Ancienne athlète de l’équipe de France

Détentrice du record 400m – 800m – 1500m des Antilles néerlandaises

• Patrick GREA Rugby

Né le 20 Février 1961 à Toulouse – Décédé le 17 Février 2020 à Saint-Martin

Ancien joueur et éducateur du club « Archiball Rugby de Saint-Martin »

Président fondateur du club « Saint-Martin Rugby Union » en 2013

• Silvère DULORME Cyclisme

Né le 08 Novembre 1959 à Saint-Martin, décédé le 01 Janvier 2000 à Saint-Martin

1er cycliste de Saint-Martin sélectionné dans la sélection de la Guadeloupe

Champion sur route à Puerto Rico en 1985

Champion sur route en Guadeloupe en 1986

Vainqueur du Grand Prix Cycliste de la JCF

• Hector RICHARDSON Football

Né le 22 Novembre 1950 à Saint-Martin

Fondateur du Saint-Martin Vétéran Football Club en 1990

Un des fondateurs du club Junior Stars en 1965

Ancien joueur capitaine de la sélection de Saint-Martin

• Lucien GAMIETTE Bodybuilding

Né le 21 Novembre 1968 à Saint-Martin

1er culturiste de Saint-Martin

Triple champion dans la catégorie « Lightweight »

Athlète invaincu de 2010 à 2016 dans le « Saint Martin Annual Inter Island Championship »

• Joseph GUMBS Football

Né le 09 Septembre 1954 à Saint-Martin

Titré meilleur gardien de but !