Commémoration : Les autorités de Saint-Martin rendent hommage aux victimes du terrorisme

Dans le cadre de la Journée Nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, une cérémonie s’est déroulée jeudi dernier devant le monument aux Morts en présence du Sous-Préfet, Secrétaire Général, Mikael Doré, du Conseiller territorial, Raj Charbhe et des forces de gendarmerie et de police.

La Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, actée en 2019, est organisée pour la deuxième année consécutive. La date du 11 mars a été choisie au niveau européen par des associations, en référence à l’attentat de Madrid de 2004.

Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France, les plus meurtriers ayant été ceux du 13 novembre 2015 avec 130 morts à Paris et Saint-Denis, et celui du 14 juillet 2016 à Nice (86 morts).

Au total, plus de 6 300 victimes et proches ont été pris en charge par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) depuis 2015. Plus de 400 Français victimes d’un attentat à l’étranger ont été suivis ainsi que près de 1000 victimes étrangères.