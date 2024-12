SOLIDARITÉ : Un Noël pour tous avec la Fondation K1 Britannia et McDonald’s

Cette année encore, McDonald’s s’associe à la Fondation K1 Britannia pour l’initiative «Christmas Angels», une opération caritative qui illumine la vie des enfants et familles en difficulté à Saint-Martin. Depuis mardi dernier et jusqu’au 10 décembre, les restaurants McDonald’s de Dutch Quarter, Simpson Bay et Marigot accueillent cette belle initiative.

Dans chaque établissement, un grand panier de Noël décoré est rempli d’anges faits à la main. Chaque ange porte des informations précises sur un enfant dans le besoin : âge, sexe et quelques suggestions de cadeaux. Le principe est simple et rempli de sens: choisissez un ange dans le panier et inscrivez vos coordonnées ainsi que le code de l’ange choisi sur le formulaire prévu, que vous glisserez dans la boîte désignée. Ensuite, achetez un cadeau d’une valeur minimale de $25 et amenez-le avant le 10 décembre dans l’un des trois McDonald’s, en vous assurant que le code de l’ange soit inscrit sur le cadeau. L’objectif ne se limite pas à offrir des cadeaux, mais surtout de semer la joie et l’espoir dans le cœur des petits. Rejoignez cette chaîne de solidarité et faites de Noël une période magique pour tous. Un geste simple qui peut tout changer ! _Vx

Infos : www.k1britanniafoundation.org ou +1-721 553 8186

