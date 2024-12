L’édition 2025 du Carnaval de Saint-Martin en péril

L’Association Festivités Carnavalesques de Saint-Martin annonçait hier avec regret l’annulation du Carnaval 2025. Malgré une planification débutée il y a plusieurs mois et des échanges avec la Collectivité et l’Office du Tourisme, aucun soutien concret ni accompagnement financier n’a été confirmé.

Le Comité déplore le manque de priorité accordée à cet événement, pourtant essentiel pour la vie culturelle, sociale et économique de Saint-Martin. Organiser un tel événement exige une planification d’au moins six mois, mais l’absence de subventions et de visibilité sur les moyens disponibles rend impossible une manifestation à la hauteur des attentes. Depuis sa reprise en 2023, l’Association s’efforce de redonner au Carnaval sa place légitime, en le considérant comme un levier économique et culturel majeur. Cependant, à un mois des pré-festivités, le Comité ne peut proposer un événement bâclé. Prônant une vision stratégique pour pérenniser cet héritage de plus de 60 ans, les organisateurs ont pris la difficile décision de suspendre l’organisation du Carnaval 2025. La balle est désormais dans le camp de la Collectivité… _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter