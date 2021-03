L’ONG « Electriciens sans Frontières » continue de faire briller le soleil à Saint-Martin

Depuis Irma, l’ONG Electriciens sans Frontières (ESF), partenaire de la cellule de crise du ministère des Affaires Etrangères, intervient sur le territoire de Saint-Martin pour sécuriser électriquement des maisons endommagées par le cyclone.

ESF a fourni et mis en service, dès septembre 2017, des groupes électrogènes et distribué 500 lampes solaires de secours aux familles les plus vulnérables. Nombreux Saint-Martinois ont le souvenir de ces équipes de ESF maraudant dans les quartiers. L’ONG continue ses interventions sur le territoire, pour réparer des circuits électriques et installer des coffrets équipés de disjoncteurs afin de sécuriser les foyers et d’éviter les risques d’incendie ou d’électrocution. Une fois ces travaux d’urgence réalisés, ESF demande aux habitants de contacter un électricien local pour finaliser leur installation.

Aujourd’hui, l’ONG Electriciens sans Frontières est fière de lancer un nouveau projet sur le territoire de Saint-Martin, la distribution de 750 kits solaires pour prévenir la prochaine saison cyclonique. Ces kits de la marque Schneider Electric, partenaire d’ESF sur de nombreux projets dans le monde, sont composés d’un panneau photovoltaïque, d’un boitier avec batterie et de quatre lampes de forte puissance. Ils permettent également de recharger les smart phones. La société SMEC offre gracieusement à ESF la logistique de livraison et le stockage sur l’île. Ceux qui ont vécu IRMA comprennent tout l’intérêt de posséder une telle lampe.

Dorcille Barry Mitchel reçoit le premier Kit de lampes solaires

Le jeudi 25 février dernier, le premier kit a été installé au domicile de Madame Dorcille Barry Mitchel, qui vient de fêter ses 103 ans au mois de janvier. La conseillère territoriale Annick Pétrus, sénatrice de Saint-Martin et marraine de cette opération, représentant aussi le Président Daniel Gibbs, a remis solennellement le matériel à madame Barry Mitchel. Les bénévoles d’ESF, accompagnés du représentant de Schneider Electric pour les Antilles et du directeur de la SMEC, ont expliqué à Dorcille et ses filles le mode d’emploi.

Ce projet est réalisé en partenariat avec la section SEGPA du collège Mont des Accords. Enseignants et élèves vont travailler, durant le dernier trimestre, à la préparation et la distribution des kits, pour ensuite pouvoir transmettre ces informations aux bénéficiaires et plus généralement, œuvrer sur les énergies renouvelables.

Enfin, une vidéo et une exposition seront préparées par les élèves pour être présentées aux parents en fin d’année scolaire. Un repérage réalisé par ESF a permis de cibler des habitats défaillants en électricité, ils seront les premiers bénéficiaires.

Les seconds bénéficiaires seront les personnels soignants intervenant chez les particuliers dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, souvent contraints de soigner dans des conditions de luminosité insuffisantes. Cette action est coordonnée par le collectif de solidarité infirmière (CSI), chargé de repérer le personnel soignant concerné par ces besoins.

Les associations locales travaillant avec la jeunesse sont aussi partenaires pour contribuer à ce projet. Les lieux de distribution sont gracieusement mis à disposition par les compagnons bâtisseurs, partenaire d’ESF depuis 2018 (suite et fin dans notre édition de demain).