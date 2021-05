Solidarité : Soutenir les actions de la Croix Rouge en participant à la quête nationale

Comme chaque année, depuis 1934, la quête est un rendez-vous incontournable pour tous les volontaires de la Croix Rouge française. Durant une semaine, ils iront à la rencontre du public pour collecter les dons indispensables à la poursuite des actions de solidarité locale.

« La situation sanitaire ne doit pas nous empêcher d’aller vers nos concitoyens, nous adapterons les moyens des collectes pour respecter les gestes barrières.

Du 22 au 30 mai, des milliers de volontaires de la Croix Rouge française seront mobilisés pour présenter leurs projets et obtenir les soutiens indispensables à l’accompagnement des plus vulnérables, qui connaissent depuis le début de la crise sanitaire, des difficultés encore plus profondes. C’est particulièrement vrai sur nos territoires », indique la Croix Rouge.

De l’aide alimentaire et vestimentaire, à l’accompagnement des personnes en situation de grande précarité, de l’accès aux soins et à la santé, au soutien psychosocial, des premiers secours aux dispositifs d’urgence suite à une catastrophe naturelle, les acteurs de la Croix Rouge française, bénévoles et salariés, se mobilisent et agissent au cœur des crises mondiales comme en proximité.

Plus que jamais, la Croix Rouge française a besoin de la générosité de tous.

«Pendant cette semaine de quête, les acteurs Croix Rouge française comptent sur la générosité de tous pour continuer à mener leurs actions de proximité », confie le professeur Jean-Jacques Eledjam, président de la Croix Rouge française.