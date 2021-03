Projet initiative jeunes : Une aide précieuse à la création d’entreprise

Entre 18 et 30 ans, la création ou la reprise d’entreprise dans un territoire ultra-marin ouvre droit à une aide financière.

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le Projet initiative jeunes (PIJ) vise à soutenir la création ou la reprise d’entreprises par des jeunes de 18 à 30 ans dans les territoires ultra-marins. Les moyens supplémentaires alloués à cette mesure doivent permettre de multiplier le nombre de bénéficiaires environ par 5 et de favoriser l’accès des jeunes entrepreneurs au micro-crédit et au crédit bancaire.

De quoi s’agit-il ?

Le PIJ est une aide financière exonérée de charges sociales et fiscales dont une partie (maximum 80 %) est versée au moment de la création ou de la reprise de l’entreprise. Le second versement intervient 6 mois plus tard.

Le montant maximum de l’aide a été revalorisé à 9 378 € (contre 7 320 € depuis 2001). Ce montant est déterminé en fonction des caractéristiques du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires du projet.

Une partie de l’aide (15 % maximum) peut être consacrée au financement d’actions de formation ou de conseil liées à la mise en œuvre et au développement du projet. Ces actions sont assurées par des organismes spécialisés (par exemple ADIE, Initiative France, France Active, Boutiques de gestion, couveuses d’entreprises, organismes locaux, consulaires, etc.).

Qui peut en bénéficier ?

Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous avez le projet de créer ou reprendre une entreprise dont le siège et l’établissement principal se situent dans un département d’Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte), à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint Pierre-et-Miquelon, vous pouvez bénéficier de cette aide.

Comment en bénéficier ?

Adressez votre demande au Préfet (DIECCTE) préalablement à la création ou à la reprise de l’entreprise. Accompagnez la d’un dossier permettant d’apprécier la réalité et la consistance du projet et sa viabilité compte-tenu notamment de l’environnement économique local.

La création ou la reprise de l’entreprise doit intervenir dans les 3 mois suivant la date de notification de la décision d’octroi de l’aide.

L’aide est cumulable avec les aides à la création ou la reprise d’entreprise comme l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) ou l’Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce).

Calendrier de mise en œuvre:

Sur 2020-2022.

Afin de ne laisser aucun jeune sans solution, le plan « 1 jeune, 1 solution » prévoit pour 2020 – 2022 : 450 à 550 jeunes financés et accompagnés pour leur projet de création d’entreprise en Outre-mer par an, soit un budget de 9M€.

Liens utiles et contacts:

Pour en savoir plus sur le projet initiative jeunes (PIJ), consultez le site du ministère du Travail :

https://travail-emploi.gouv.fr/…/plan-1jeune-1solution/

Jeunes : https://www.economie.gouv.fr/plan…/profils/particuliers…

Emploi et formation : https://www.economie.gouv.fr/plan…/profils/particuliers…