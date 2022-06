THEATRE : Le Clan des Divorcées s’installe pour quatre représentations au théâtre  de la Chapelle

Invité pour l’occasion, le trio composé d’Alil Vardar, Marie-Laetitia Vardar et Claire Gérard interprétera cette comédie délurée qui cartonne à Paris avec plus de trois millions de spectateurs en l’espace de quinze ans.

Vu le programme très chargé du mois de juin, le théâtre de la Chapelle a réservé sa magnifique scène pour la pièce « Le Clan des Divorcées » le vendredi 17 et le samedi 18 juin avec un doublé de représentations, la première à 19h et la seconde à 21h30. Pièce de théâtre humoristique, le Clan de Divorcées est la deuxième pièce écrite par Alil Vardar, acteur et auteur de théâtre belge principalement connu pour avoir créé la dite œuvre dont une série télévisée dérivée a été diffusée sur Comédie+. Jouée sur les planches depuis janvier 2004, cette pièce raconte l’histoire de trois femmes divorcées qui font de la colocation : Stéphanie d’Humily de Malanpry (Claire Gérard), Mary Bybowl (Marie-Laetitia Vardar) et Brigitte Chabal (Alil Vardar).

Le personnage de Stéphanie d’Humily de Malanpry est une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois et décide de changer de vie en partant s’installer à Paris dans un grand appartement de luxe. Elle cherche donc deux colocataires pour pouvoir partager le loyer. Elle va les trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées, Mary Bybowl, une anglaise un peu délurée qui vient de quitter plusieurs hommes et Brigitte Chabal, femme rurale représentée comme la plus cultivée des trois qui a divorcé depuis 9 ans d’un homme à cause de sa façon de « faire ses besoins » en laissant des gouttelettes sur les rebords des WC. Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement, avec humour, bien évidemment. _Vx

4 représentations exceptionnelles : Vendredi 17 juin à 19h et 21h30 / Samedi 18 juin à 19h et 21h30 – Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche) – Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr

