Golf: la Concordia Cup 2023 ce week-end

Ce samedi à 8h les joueuses et joueurs vont s’élancer en “shot gun” (départ simultané des groupes de 4 sur chaque trou) sur “l’aller” du parcours du Mullet Bay (1 au 9), pour la formule “foursome” dans laquelle les 2 membres de l’équipe tapent la même balle alternativement jusqu’à la fin du trou.

Chaque paire a un handicap de jeu égal à la moyenne des 2 handicap. Neuf points seront distribués dans ces premiers doubles.

Puis à l’issue de ces 9 premiers trous, les participants vont repartir du 10 au 18 pour la formule des 4 balles (meilleur score NET des 2 joueurs de chaque équipe qui jouent chacun leur balle). Neuf points seront également en jeu pour cette formule.

Dimanche à 8h ce sera le départ des simples sur 18 trous. Chaque joueur rencontre un joueur de l’équipe adverse. Les départs se feront en shot gun sur les trous 1 à 9, 4 joueurs par départ.

18 points seront mis en jeu qui permettront de rattraper un éventuel mauvais score du samedi.



Un déjeuner et la proclamation des résultats avec remise du trophée auront lieu à la suite des simples. Les résultats seront publiés dans un prochain article.

Les Tamarins remercient Fabian Wolf du Cabinet ODEALIM pour la fourniture des polos de l’équipe de Saint-Martin.

Venez nombreux samedi et dimanche matin soutenir votre équipe favorite.

A noter que l’équipe de Saint-Martin a remporté les 4 dernières Concordia Cup. Les Tamarins auront à coeur de continuer la série et de conserver le Trophée Jason Nyuiadzi.



Le golf est un sport et une école de la vie. Apprenez le golf et rejoignez l’Association des Tamarins: tamarinsgolf@gmail.com

L’équipe de Saint-Martin:

RAPPEL HISTORIQUE CONCORDIA CUP

Nous avons remis à jour une présentation datant de 2011 et rédigée par Philippe Thévenet, membre de la sélection de Saint-Martin pendant de nombreuses années.

“Sur une île au climat et aux paysages aussi bénis des Dieux, le golf ne pouvait trouver qu’une terre d’élection ! Et le Golf à St Martin vient compléter l’incroyable palette des activités qui sont offertes tout au long de l’année à nos visiteurs, tout comme à ses habitants.

La Concordia Cup vient ainsi compléter le calendrier des grandes compétitions sportives qui animent St Martin dans tous les domaines, dans le sillage du «BillFish Tournament» et la «Heineken Regatta» les deux évènements de réputation mondiale dans les domaines de la pêche au Gros et de la Régatte.

Dire que cette compétition est internationale est peu dire car elle est le symbole de l’incroyable originalité de cette petite île sur laquelle coexistent en paix depuis plus de 360 ans, sur un même territoire, deux nations, sans frontières. Un peu comme un symbole, tous les ans à la date anniversaire de la Saint Martin, ce sont donc les représentants de ces deux nations qui s’affrontent dans un match de prestige qui porte le nom de Concordia Cup en hommage au Traité de Concordia de 1648 qui a établi les règles de cette harmonie.

Un peu comme les membres d’une même famille, entre lesquels subsiste une véritable affection mais que les hasards de l’histoire ont menés sur des chemins différents, ces retrouvailles sont un moment de véritable communion dans une passion commune, agrémenté d’un choc des cultures et d’une rivalité sportive qui a le goût inimitable des « derbys ».

Car ne nous y trompons pas, il s’agit bien là d’une compétition de haut niveau qui établit pour une année une certaine forme de leadership sur le Golf de notre île ! Et si la jeunesse de l’Equipe de Saint-Martin face à l’ancienneté de celle de Sint Maarten a pu dans les premières éditions faire parfois penser au combat de David contre Goliath, ce temps est désormais révolu et les récentes victoires françaises établissement désormais que le Golf « à la française » est bien devenu un golf majeur sur notre île.

C’est en effet un des autres enjeux que ce choc des cultures entre la partie Sint Maarten, aux références plus anglo-saxonnes et internationales, face à Saint Martin qui défend et porte dans cet univers caribéen, aux portes des Amériques, une autre vision de l’esthétique, de l’humanisme… et du jeu de golf.

Alors tout comme les premières victoires de l’équipe Européenne face à l’hégémonie historique américaine dans la Ryder Cup ont eu une saveur particulière et ont amené un souffle nouveau dans le Golf mondial, les victoires de la partie française en Concordia Cup ont insufflé une nouvelle dimension au jeu de Golf sur notre île, pour le plus grand profit de tous et du jeu de Golf.

Ainsi, et après plusieurs tentatives infructueuses, Saint Martin a inscrit son nom sur les millésimes 2008, 2010 (NDLR : et aussi 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022). C’est dire que 2021 sera disputée !

Et, comme un symbole de l’universalité de ce sport et de la tradition d’accueil de nos Iles où coexistent plus de 110 nationalités, cette année encore les équipes de 18 participants chacune rassembleront aux hasard des sélections des joueurs originaires de plus de 8 nations différentes, des Caraïbes, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud.

C’est dire aussi que cette compétition sera encore une fois une grande fête humaine, conviviale et fraternelle.”