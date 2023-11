BIKE FEST 2023 : Les grosses cylindrées vont vrombir aux quatre coins de l’île !

Plus gros événement annuel du monde mécanique sur l’île, le Bike Fest 2023 débute officiellement ce vendredi 10 novembre. Des centaines de bikers du monde entier sont attendus avec leur rugissante Harley Davidson sur les routes de l’île. Spectacle garanti !

Fidèle à la tradition, de longs cortèges d’Harley et autres belles motos vont sillonner la partie française et hollandaise de l’île durant trois jours. Tous les passionnés du Big Twin sont invités à participer à ce grand rassemblement et à accueillir comme il se doit les visiteurs du monde entier sur la Friendly Island. A l’instar des autres années, le Bike Fest réunit des centaines de motards en provenance de toute la Caraïbe, des Etats-Unis, du Canada et de la France métropolitaine.

Cette 15ème édition s’annonce sous les meilleurs auspices avec de nombreux événements prévus chaque jour aux quatre coins de l’île ! Le club Caribbean Eagles présidé par Jane Thérond-Netto demande la plus grande vigilance aux usagers de la route lors du passage du cortège des nombreuses Harley et autres motos.

Le programme :

Vendredi 10 novembre :

Le rendez-vous est donné à 16h30 au club house du Caribbean Eagles. La balade au coucher du soleil commence à 17h précises, puis retour au Club à 19h pour la 1ère grande fête avec le groupe Control Band. Des prix seront remis pour les meilleurs danseurs. Dîner inclus. Entrée 18 ans et plus.

Samedi 11 novembre :

Randonnée de la St Maarten Day. Rendez-vous au Caribbean Eagles Club à 10h30.

La cérémonie du drapeau aura lieu à 11 heures puis les bikers effectueront le traditionnel tour de l’île. Déjeuner au Buccaneer à 13h30 avec des jeux sur la plage. Retour au Club House à 18 heures puis départ au Black Cross Club House avec la présence du groupe GTO, des danseuses exotiques et des jeux. Dîner à 20 heures. Entrée 18 ans et plus.

Dimanche 12 novembre :

Rendez-vous à 10h30 au club house du Caribbean Eagles. 11h30 : tour de l’île et arrêt boisson. A 13h30, direction SXM Moto Addict avec des jeux sur la moto. 19 heures : dîner au club house avec tombola. Cérémonie de clôture à 22h au Soggy Dollar avec Percy Rankin, concours de tee-shirts mouillés, taureau mécanique et prix « happy hour » sur tous les jeux. Le jury désignera les plus belles motos de la Bike Fest 2023. Entrée 18 ans et plus. _AF

