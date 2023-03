HEINEKEN REGATTA 2023 : L’artiste Tayc reviendra à Saint-Martin

En préambule du concert de samedi dernier marquant le grand retour de la Heineken Regatta du côté français de l’île après 11 années d’absence qui vous sera détaillé dans notre édition de demain, une conférence de presse s’est tenue la veille à la Plantation en présence des artistes.

Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, s’est réjouie d’avoir réussi à concrétiser la résurgence de cet évènement phare, à savoir la présence de la Heineken Regatta en partie française de Saint-Martin : « ce retour n’est que la première étape, même si l’organisation d’un tel évènement n’a pas été des plus simples, je tiens à remercier Skelet qui continue à croire en Saint-Martin et son potentiel en faisant venir d’autres artistes, il nous fallait une tête d’affiche digne de ce nom pour rejoindre la programmation, Tayc ». Soulignant l’importance de rappeler que la Baie Orientale est un quartier de l’île comme les autres où tout le monde est le bienvenu dans cette dynamique « One People, One Island, One Destiny », Valérie Damaseau, accompagnée de son équipe, des membres du comité de direction de l’Office de Tourisme ainsi que de Bernadette Venthou-Dumaine, conseillère territoriale, entend développer davantage le volet pédagogique avec les jeunes lors des prochaines éditions de la Heineken Regatta. Les artistes présents, DJ Maestro, Jahyanai King, Tamillia et Tayc, ont ensuite exprimés leur impatience de se produire sur la scène installée devant le Bikini Beach. DJ Maestro, qui représentait également son binôme DJ Big Boss, s’est dit honoré de représenter Saint-Martin. Pour Jahyanai King, artiste originaire de Guyane, l’aspect multilingue est une force du territoire. Tamillia s’est quant à elle exprimée en anglais et en français, annonçant qu’elle interpréterait de nouvelles chansons sans pour autant abandonner les reprises qu’elle revisite toujours avec talent et originalité.

Interrogé sur sa première venue à Saint-Martin, Tayc a qualifié l’expérience de « bain de chaleur », promettant de revenir se produire ici dans le cadre d’une éventuelle tournée aux Antilles. En attendant, une collaboration entre l’artiste français et Jahyanai King serait envisagée. Détails du concert de la Heineken Regatta à la BO dans notre édition de demain. _Vx

