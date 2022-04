RENCONTRE : Laurence Blanc présente “La Cantatrice Chauve”

Chanteuse hors pair, comédienne dévouée et metteuse en scène de génie, Laurence Blanc s’est confiée le temps d’une interview entre deux répétitions de la nouvelle pièce proposée par la compagnie « Les têtes de l’art » qui promet de folles représentations.

Le choix de l’ouvrage théâtral n’est pas anodin. La fidèle troupe de trublions bienveillants s’attaque à la première pièce d’Eugène Ionesco, La Cantatrice Chauve. Œuvre incontournable d’un unique acte composé de onze scènes et ayant pavé la voie au théâtre de l’absurde, cette pièce des années 50 totalise plus de 21.000 représentations et plus de 3 millions de spectateurs fin 2021. Laurence Blanc rêvait de la mettre en scène et c’est désormais chose faite. Elle rêvait aussi d’interpréter le rôle de la bonne qui, dans cette version proposée par Les têtes de L’art, tire les ficelles mais prouvant à nouveau sa propension à se mettre au service de la pièce, et de la pièce uniquement, Laurence a cédé sa place à Valérie Bal qui brillait déjà sous les traits de ce personnage lors des répétitions qui ont débuté il y a six mois. Les autres comédiens qui complètent cette équipe infernale, Gilles Chadru, Jean-René Le Troquer, David Pennacchietti et Anna-Maria Scrimieri, revisiteront l’œuvre de Ionesco en appuyant sur les signatures du dramaturge : l’absurdité des situations et la déstructuration du langage. Les costumes et la scénographie vont grandement participer à cette version inédite. La Cantatrice Chauve est un monstre déjanté qu’il est difficile de résumer. Laurence Blanc s’est essayé à l’exercice en le qualifiant de grosse farce qu’elle avait à cœur de rendre plus accessible et plus compréhensible pour le public de Saint Martin. Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas encore ce chef d’œuvre de Ionesco, plantons le décor : Mr et Mrs Smith invitent Mr et Mrs Martin à dîner. Mais en sommes-nous sûrs ? D’ailleurs, sont-ils vraiment là ? L’horloge est-elle à l’heure ? L’horloge est-elle réellement une horloge ? Et vous, savez-vous pourquoi la cantatrice est chauve ? Mais surtout… Que se passe-t-il vraiment dans cette maison ? Le théâtre de la Chapelle relève de nombreux défis avec un brio toujours remarqué, La Cantatrice Chauve par la compagnie Les têtes de l’art ne devrait pas déroger à la règle. _Vx

Représentations : Vendredi 8 et 15 avril à 20h, Samedi 9 et 16 avril à 20h.

Entrées : Tarif unique – 20€

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44

www.theatresxm.fr

