THÉÂTRE : « Sodome ma douce », un cri de rage à 7 voix

Un succès de plus au tableau scénique du Théâtre de la Chapelle. C’est devant une salle comble que se sont tenues les deux premières représentations de « Sodome ma douce », nouvelle pièce à l’affiche du célèbre théâtre de la Baie Orientale.

Être spectateur de cette pièce est une expérience à la fois émotionnelle et sensorielle. Sept femmes occupent la scène du théâtre comme si elles y vivaient depuis toujours. Elles nous emmènent tour à tour dans leurs souvenirs, dans leur présent, dans leur chute. Les répliques se succèdent avec un naturel absolu, les intonations sont d’une justesse implacable et le récit est bouleversant. Les sept femmes de la troupe de Starmania de 2018 sont des incarnations de force, de rébellion, de courage et d’abnégation. Les performances sont à la fois uniques et indissociables les unes des autres. Les comédiennes n’interprètent pas les personnages, elles les incarnent et nous les imposent en toute bonne foi. Bérangère Mathot, Delphine Derrien, Farah Viotty, Florence Gay, Mélody Tavernier, Peggy Renaud et Soline Duffieux chantent, elles dansent, elles crient leur rage même dans le silence. Si le génie artistique d’Audrey Duputié n’était plus à prouver, sa mise en scène de « Sodome ma douce » couplée aux chorégraphies de Peggy Oulerich excelle. Le triste sort et la fin tragique de Sodome est une redécouverte qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les représentations des 12 et 13 mars sont déjà complètes. Quelques places sont encore disponibles pour les 19 et 20 mars à 19h30. Deux dates supplémentaires se sont rajoutées : les 26 et 27 mars, à la même heure.

Infos : 06 90 55 87 44 – theatresxm@gmail.com – Théâtre La Chapelle, Place du Village d’Orient Bay

https://www.theatresxm.fr/