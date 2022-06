ÉVÈNEMENT / NAUTISME : Grand succès pour la Fête de la Mer

Organisée par Métimer avec la collaboration de l’Office du Tourisme de Saint Martin les 11 et 12 juin derniers, la Fête de la Mer a connu un véritable triomphe : 9000 tickets ont été ainsi vendus.

L’équipe porteuse du projet se réjouit du franc succès de cette onzième édition de la Fête de la Mer qui revenait en force après deux années de pause forcée. Rassemblement faisant la part belle aux sports nautiques, la Fête de la Mer prenait possession de la plage de Grand-Case le weekend dernier proposant des activités de découverte des sports liés à la mer, qu’elles soient motorisées ou non.

Comme préconisé, les jet-skis ont été très prisés, le nombre de machines disponibles était d’ailleurs plus élevé que lors des éditions précédentes. La bouée tractée et les tours en catamaran ne sont pas en reste avec une forte demande de la part des participants. Alexina Paya, coordinatrice de Métimer, est ravie de l’engouement qu’a déclenché cette édition dédiée aux sports nautiques « On a vendu 9000 tickets, soit environ 1000 activités par jour. » En ce qui concerne le nombre des visiteurs, il est plus difficile d’arrêter un chiffre mais la foule présente sur la plage de Grand-Case, chez les lolos et les restaurants alentours prouve que la Fête de la Mer a été attendue et dûment appréciée par le public. Familles, amis, enfants, adultes, tout le monde a pu goûter aux plaisirs des sports d’eau, le panel d’activités était large et varié. Nous citions les jet-skis, le catamaran et la bouée tractée, mais il y avait également le kayak, le donuts boat, le speed-boat, les petits bateaux, le paddle, hobby cat, diam 24 et open bic ou encore le wake-foil. Aucun relâchement à signaler que ce soit le samedi comme le dimanche, et pour clôturer cette onzième édition, des danseuses tahitiennes ont fait le show sur un des pontons de Grand-Case. Les tout-petits ont pu profiter de nombreux jeux sur terre comme la pêche aux canards ou le grand château gonflable installé pour l’occasion.

Toutes les activités mises à disposition par Métimer étaient financièrement accessibles avec une fourchette entre 3 et 15€ selon l’animation sportive. Au vu de la réussite de l’évènement, l’association Métimer fera un don à la SNSM qui était chargée de la surveillance de la baie de Grand-Case… et ne tardera pas à préparer l’édition prochaine que l’on souhaite aussi belle. _Vx

