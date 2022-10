TENNIS : Tennis Club Ile de Saint-Martin : les travaux de rénovation du Club House vont-ils débuter un jour ?

Avant le passage du monstre Irma dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, le Tennis Club Ile de Saint-Martin disposait de quatre courts en extérieur et surtout d’un Club House digne de ce nom avec une salle de détente, une télévision, un bar, une cuisine, et surtout des vestiaires avec douches et toilettes. De quoi se voir confier par les plus hautes instances du tennis mondial (ITF), l’organisation d’un tournoi international féminin doté de 10 000 $ !

Mais ça, c’est de l’histoire ancienne ! Au grand dam de Osé Saint-Louis-Gabriel, à la tête du TCISM depuis plus de 20 ans. « Cela fait plus de quatre ans que nous attendons la reconstruction de notre Club House », précise-t-il avant de rajouter « Entre les paroles et les actes, force est de constater qu’il y a un monde d’écart ! Rien n’a bougé. Nous sommes toujours au point mort. J’espère que la nouvelle équipe en charge des Sports va nous apporter cette fois des réponses concrètes ».

L’espoir fait vivre, comme on dit. Reste que la saison 2022-2023 a débuté au TCISM avec toujours et encore les mêmes galères à gérer au quotidien pour l’équipe dirigeante. Pas d’eau dans les tuyaux, toilettes et douches fermées, le TCISM mérite plus de reconnaissance ! _AF

