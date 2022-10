Attention aux empoisonnements !

Ces dernières semaines, plusieurs témoignages indiquent la présence de poison dans le secteur de la Baie Orientale et la plage de Mont Vernon.

La population se souvient encore du terrible massacre qui a eu lieu l’année dernière à cette même période avec une vague d’empoisonnement qui a coûté la vie à une cinquantaine de chiens de propriétaires en l’espace de quelques jours seulement, sans compter les animaux errants. C’était à l’époque dans les quartiers de Grand-Case, Cul-de-Sac et Anse Marcel que les animaux ont ingéré le poison mortel présent dans une boulette artisanale de poisson mixé, posée à même le sol dans différents endroits. L’actuelle association Collectif Animaux SXM est née de ce drame, initialement baptisée « Balance ton tueur d’animaux SXM ». Le traumatisme s’est rappelé à plusieurs habitants la semaine dernière lorsqu’ils ont trouvé les cadavres d’un iguane et d’un chat à l’Esmeralda Resort à la Baie Orientale. Vendredi dernier, une chienne a été emmenée d’urgence chez le vétérinaire après avoir ingéré du poison au niveau du Coco Beach (actuellement fermé) et de la plage vers Mont Vernon. La boule de poils a heureusement été prise en charge rapidement et a survécu. L’analyse révèle la présence de poison avec du poulet et du poisson. Pensez à promener vos chiens en muselière (grillagée, pas en tissu), même si la méthode pourrait paraître extrême, il vaut mieux prévenir que guérir… ou subir. Une fois le poison ingéré en fonction de la quantité et du poids de l’animal, il ne faut que 5 à 20 minutes pour que ce dernier convulse et se torde de douleurs jusqu’à la mort. Si vous constatez des choses suspectes au sol, animaux morts, boulette de nourriture, ayez le réflexe de prendre des photos et prévenez le Collectif Animaux SXM sur Facebook pour qu’il relaye l’information. Surtout, ne manipulez jamais rien à mains nues. Utilisez des gants pour placer le poison dans un sac hermétique et apportez-le à la gendarmerie, ainsi que le rapport de votre vétérinaire en cas de soins d’urgence. Si l’homme responsable des empoisonnements l’année dernière a été relaxé, provoquant l’indignation de beaucoup, les autres empoisonneurs doivent répondre de leurs actes lâches, cruels et criminels devant la justice. Si votre animal est victime d’un empoisonnement, faites-lui ingérer une cuillère à café d’eau oxygénée avec une seringue ou du charbon actif et foncez (prudemment) chez le vétérinaire. Faites attention à vos animaux. _Vx

