Deux nouveaux courts de padel d’ici fin septembre

Un nouveau club de padel voit le jour à Saint-Martin. Juste à côté du SXM padel club, un second complexe sportif de ce sport de raquette en vogue s’installe sur Belair.

Après le terrain de Sandy Ground construit en 2018 et les deux courts du SXM padel club de Belair, deux nouveaux courts de padel sont en construction à Belair, là aussi.

En effet, d’ici la fin de septembre 2022, Belair Community Center (BCC) termine la construction de deux nouveaux courts de padel à la pointe de la technologie. «Nous allons faire un court aux réglementations officielles pour l’organisation du tournoi et un court de simple, le premier court de simple de toute la Caraïbe», souligne le BBC.

Les deux courts seront également équipés de lumières LED pour jouer de nuit. Les courts seront situés à proximité de la piscine olympique du club. Situé en face de l’hôpital de Phillipsburg, le club dispose actuellement de deux courts de tennis et l’un d’eux est en cours de transformation pour accueillir les courts de padel.

Ce nouvel aménagement montre une fois de plus l’engouement qui ne se cesse de croitre autour de ce sport. Le padel voit son nombre d’affiliés grandir considérablement à Saint-Martin depuis un peu plus d’un an. _Pc

