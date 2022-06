Fête de la musique : ça va swinguer demain à Marigot !

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous ce mardi 21 juin rue du Général de Gaulle pour célébrer le solstice d’été toute la journée, avec la participation des commerçants de Marigot et de la Marina Royale.

Le mardi 21 juin, plongez dans un bain musical en plein cœur de Marigot ! L’Office de Tourisme organise sa première édition de la Fête de la Musique grâce à la mobilisation d’artistes locaux, des écoles et des commerçants. Pour l’occasion, la rue du Général de Gaulle, où est situé le siège de l’Office, devient piétonne et se drape d’une scène pour accueillir tous ceux qui vont vous faire vibrer de 9 heures à 18 heures.

Rendez-vous festif et populaire par excellence, la Fête de la Musique fête cette année ses 40 ans ! Après deux années de pandémie, c’est l’occasion de renouer avec un incontournable du calendrier culturel qui rencontre toujours beaucoup de succès. Saint-Martin comptant de nombreux talents sur son territoire, c’est une belle occasion de les (re)découvrir !

• Animations, jeux et lots à gagner

Concerts, spectacles de danse, défilés, jeux… Avec la participation des commerçants du centre-ville, l’Office de tourisme vous présente un programme riche en émotions. Vous aurez ainsi l’occasion d’écouter les chorales de l’école primaire Elie Gibbs, du Collège Soualiga, des classes de Seconde et de Première du lycée Robert Weinum et de la classe de Terminale du lycée Professionnel Daniella Jeffry. Le public pourra également compter sur la prestation d’artistes locaux talentueux qui réserveront de nombreuses surprises : Tamillia Chance (chanteuse), Eolia Ada (chorégraphe), Deyon Bovel (chorégraphe), Peggy Oulerich (chorégraphe), Ricky da Fox (animateur), Deejblack boy (sonoriste et DJ). Vous allez également adorer le jeu « La Roue de la Musique » où vous pourrez relever des challenges et tenter votre chance pour gagner de nombreux lots (bons de réduction, cadeaux, goodies) offerts par les commerçants de Marigot et l’Office de Tourisme. Belle fête de la Musique à tous !

• Ils sont partenaires de la Fête de la Musique : Icon, Beach Party, Mersea, Ici Paris, La Maison, La classe Boutique, La boîte à thé, Ti breizh, Kaptiva, Banana Moon, POP UP store, Maison de la literie, Café Olé, La Parisienne, Hashtag, L’instant, L’insolite, Gipsy James, Au Tour de la ferme, Max Mara, Havane, Piatino, Men’s fashion, Digicel, Orange, Undiz, Pimkie, Promod, Perles et vous, Célio, Okaïdi, Moa, Adopt, Vogue, Coco, Verso Femme, Verso Homme, Swan, Musano, Venus by Emanuel B, 978 Gents, Nomade, Laser 101, Radio Transat, Youth Radio, Le Pélican, Faxinfo, SoualigaPost, 97150.

