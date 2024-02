TÉLÉVISION : Bientôt le tournage d’un téléfilm à Saint-Martin

Parmi les décisions du Conseil Exécutif du 22 février dernier, figurait l’attribution d’une aide exceptionnelle à la société de production audiovisuelle Eloa Prod pour le tournage d’un téléfilm à succès sur le territoire de Saint-Martin.

Créée en 2005, Eloa Prod est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Dotée d’une forte expérience dans le secteur de l’audio-visuel, elle a réalisé 25 productions audiovisuelles dont quatre de la série « Meurtres à… » dans les territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie Française) ainsi que huit autres séries. Plusieurs de ces œuvres ont obtenu des prix et récompenses aux festivals internationaux entre 2010 à 2022 notamment à Trinidad et Tobago, au Canada, en France ainsi qu’aux États-Unis. L’entreprise de production audiovisuelle Eloa Prod a donc mobilisé le dispositif d’aide exceptionnelle de la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre de la réalisation de son téléfilm « Meurtre à Saint-Martin ». Ce projet de téléfilm de 90 minutes fera partie de la série de fiction « Meurtres à… » en partenariat avec France Télévisions qui prévoit en moyenne 4 à 5 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion. La Collectivité de Saint-Martin soutient des projets qualifiés de « projets exceptionnels » qui auront un impact économique et social majeur pour le territoire et à travers ce projet par la mise en avant de l’industrie audiovisuelle et cinématographique dans le développement économique du territoire. Dans ce contexte précis, le Conseil Exécutif du 22 février 2024 a décidé d’émettre un avis favorable sur l’attribution d’une subvention au fonctionnement d’un montant de 200.000€. Cette somme couvrira les frais liés au tournage à son projet de réalisation de son téléfilm long-métrage. Le coût total de la production est estimé à 2.504.041€ pour les frais liés au déplacement. Ce film à destination d’une diffusion sur France 3 mettra en lumière les spécificités de Saint-Martin notamment ses paysages, les deux gouvernements locaux, mais encore la coopération transfrontalière en parallèle d’une fiction portant sur l’investigation de meurtres. Série policière à succès de France 3 depuis 2013, « Meurtres à… » comporte aujourd’hui plus d’une quarantaine d’épisodes. Brouillant les pistes avec brio, chaque intrigue se déroule sur fond de mystères et croyances locales au cœur des villes et plus belles régions de France et des Outre-mer. Bientôt, Saint-Martin se rajoutera à la liste avec des décors paradisiaques et du suspense garantis. _Vx

742 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter