TOURISME : Saint-Martin fait sa promotion dans quatre grandes villes canadiennes

Du 19 au 23 février derniers, l’Office de Tourisme participait à une grande tournée de promotion, traversant le Canada de Montréal à Vancouver, en passant par Toronto puis Calgary. Un roadshow orchestré par Atout France, l’agence de développement touristique de la France.

L’Amérique du Nord demeure le premier marché émetteur pour Saint-Martin et le Canada constitue un foyer en très nette augmentation ces dernières années. Plus de 25.000 passagers ont été accueillis à l’aéroport Juliana en 2023, à la faveur des quatre compagnies aériennes majeures du pays desservant la destination SXM : en haute saison, les rotations proposées par Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing offrent au total 7 fréquences hebdomadaires vers Saint-Martin. Un potentiel qui requiert, de la part de l’Office de Tourisme, le maintien d’une visibilité maximale sur ce marché. Dans le cadre de l’opération « Destination France », Atout France positionne chaque année au Canada les institutions partenaires intéressées par ce marché. Du 19 au 23 février, c’est à Sacha Bresse, chargé de promotion USA/Canada à l’Office de Tourisme, que revenait la mission de présenter Saint-Martin à une large sélection d’agents et de professionnels du voyage canadiens. Aux côtés de la Martinique, Saint-Tropez, la Région Occitanie, les Pyrénées, le Château d’Amboise, le Club Med et une vingtaine d’autres opérateurs touristiques français, le représentant de l’Office de Tourisme a animé le stand de Saint-Martin afin de promouvoir notre destination au cœur des quatre plus grandes villes du pays.

Quatre escales, du Québec à la Colombie Britannique

Montréal le 19, Toronto le 20, Calgary le 21 et Vancouver le 22 février : ce roadshow canadien était riche en opportunités pour les représentants français venus faire leur promotion auprès des conseillers en voyages et tour-opérateurs conviés. L’occasion, pour l’Office de Tourisme, de couvrir plusieurs villes du Canada en un seul voyage et de profiter du réseau d’Atout France afin de rencontrer une sélection de professionnels à même de commercialiser la destination Saint-Martin. L’Office de Tourisme a ensuite continué cette tournée en solo afin de rencontrer plusieurs agents de voyage et médias de Vancouver. L’objectif était ainsi d’optimiser les actions de promotion sur la côte ouest du Canada, un marché très prometteur en quête de nouvelles destinations « soleil ». Au total, plus de 70 professionnels du voyage canadiens ont découvert tout ce qui fait le charme de la Friendly Island. Une action essentielle qui a permis de développer le relationnel avec ces prestataires, de communiquer sur les nouvelles offres et d’encourager la programmation de séjours.

123 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter