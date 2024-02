SALON DE L’AGRICULTURE : L’hymne « O sweet Saint-Martin’s Land » a retenti au Parc des Expositions

Ce lundi 26 février, un moment empreint de fierté a illuminé le Salon International de l’Agriculture à Paris alors que l’hymne de Saint-Martin a retenti dans les allées, symbolisant l’inauguration du stand dédié à notre territoire.

En présence, notamment, de la Sénatrice, Annick Petrus, des élus de la Collectivité, Valérie Fonrose et Arnel Daniel, des représentants de la Collectivité et de l’Egea et de la Présidente de l’Office de Tourisme, Valérie Damaseau, nous avons été témoins d’un engagement commun envers le développement et l’épanouissement de notre filière agricole. « Ce moment représente le début d’une nouvelle ère pour notre agriculture, où nous travaillerons main dans la main pour promouvoir l’innovation, la durabilité et la diversification », a souligné la présidente de la CCISM, Angèle Dormoy avant de rajouter « Nous regardons tous dans la même direction avec un objectif commun : celui de faire prospérer notre terre. »

