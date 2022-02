ARTS & EXPOSITION : Florence Poirier NKPA ouvre les portes de son atelier 

Dans le cadre de sa nouvelle exposition « Ensemble(s) rémanent », l’artiste accomplie invite le public à découvrir ses nouvelles œuvres dans son atelier à Concordia.

Les Arts Appliqués ont suivi Florence Poirier NKPA tout au long de son cursus scolaire. C’est en 1993 qu’elle intègre la prestigieuse École Normale Supérieure de Cachan (ENSET Cachan), connue pour avoir un concours d’intégration de haut niveau. Elle choisit ensuite de transmettre son savoir artistique en enseignant les Arts Visuels au Cameroun, en Guyane où elle travaillera également au Centre régional de documentation pédagogique de l’Académie de Guyane en tant que graphiste maquettiste. 2007 marque l’année de son installation à Saint Martin et crée son entreprise de bijoux. Trois ans plus tard, Florence Poirier NKPA fonde le Collectif HeadMadeFactory. Depuis 2013, sa réflexion d’artiste tourne autour de la question de l’autoportrait et de la perception de soi-même, cette pensée s’inscrit dans une possibilité de l’art comme objet d’altérité.

Le talent de Florence réside dans sa maîtrise des techniques et dans sa vision particulièrement unique d’instants qui paraissent anodins pour leur donner corps et substance. Si Lavoisier a dit un jour « rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme », dans l’univers artistique de Florence Poirier NKPA, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Le choix de la linogravure est devenu un médium où l’artiste conte et raconte ses entrevues, tel un journal intime exposé au gré de ses expositions. Avec « Ensemble(s) rémanent », elle présente une série de linogravures indépendantes les unes des autres, narrant l’histoire de sa rencontre personnelle avec une idée, un fait, une œuvre, un texte, une citation, un souvenir anecdotique. Via ce langage graphique brut en noir et blanc, les œuvres évoquent et réinventent des moments de vie. Le vernissage aura lieu le vendredi 4 février de 15h à 21h à l’atelier rue L.C. Fleming à Concordia, Point GPS : 3W8C+5W Marigot, Saint-Martin. Les différentes œuvres réalisées en résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris seront visibles au même endroit du 4 au 13 février de 8h à 12h et de 14h à 17h. _Vx