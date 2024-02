ASSOCIATION – SANTÉ : Rencontre enrichissante sur la nutrition des bébés de zéro à 3 ans

Le samedi 26 février, une rencontre inspirante s’est déroulée entre les professionnels de santé et les parents de bébés au Centre Social Up Rising de l’association Sèm Ta Route, basé à Quartier d’Orléans.

Cette rencontre a été l’occasion idéale pour aborder le sujet crucial de la nutrition et de l’alimentation des tout-petits. Les diététiciennes, Océanne Roc et Martine Amacin, ont guidé les parents à travers les subtilités de la nutrition infantile. Elles n’ont pas manqué de partager avec les parents des conseils pratiques et des informations précieuses pour nourrir leurs bébés de manière saine et équilibrée. Les parents, avides de connaissances, ont partagé leurs propres expériences et méthodes d’alimentation, permettant ainsi aux professionnels de santé d’analyser et de fournir des recommandations personnalisées. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Centre Social Up Rising, de la Caisse d’Allocations Familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin ainsi que de la Préfecture via le contrat de la politique de la ville dont l’équipe de l’association de Quartier d’Orléans salue l’engagement en faveur de la santé et du bien-être des familles. Un atelier pratique sur la nutrition pour bébé ainsi qu’un suivi individualisé seront proposés aux parents qui le souhaitent. Les diététiciennes les accompagneront dans l’élaboration et le suivi du plan nutritionnel de leur enfant. Les détails concernant cet atelier seront communiqués aux participants intéressés. _Vx

Infos : +590 590 87 75 53

