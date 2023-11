FOLKLORE : Les Mardis de Grand-Case reviendront le 23 janvier 2024

Après une édition 2023 haute en couleurs qui marquait le vingtième anniversaire de la manifestation, l’évènement-phare de l’île dédié au folklore, à la tradition et à l’artisanat reviendra en force le 23 janvier 2024.

On ne change pas une formule qui gagne, les Mardis de Grand-Case 2024 compteront dix éditions à thème unique, chaque mardi sur le boulevard de Grand-Case où parade, défilé, artisans, musique et ambiance de fête se succèderont pour le plus grand bonheur de la population et des touristes de passage. Les exposants sont d’ores et déjà invités à réserver leur emplacement pour proposer leurs produits au public qui ne manque jamais de venir en nombre à chaque édition (uniquement Whatsapp 0690742707). Les artistes et associations qui souhaiteraient participer aux Mardis de Grand-Case peuvent exprimer leur demande à l’adresse corinnesxmcalypsoevent@gmail.com. Jamais avare de surprises, l’équipe organisatrice promet une nouvelle édition inoubliable. RDV le 23 janvier 2024. _Vx

