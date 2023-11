SANTÉ : Les associations se mobilisent dans le cadre de la journée mondiale du diabète

Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, les Lions Clubs du territoire ont décidé de mener une action de prévention de la maladie en organisant avec les professionnels de santé une journée d’information et de dépistage au cabinet médical de Quartier d’Orléans ce mardi 14 novembre. En parallèle, Saint Martin Santé organise des portes ouvertes à Concordia.

Chaque année, le 14 novembre, se tient la journée mondiale du diabète (JMD). Cette journée vise à sensibiliser sur la maladie, sa prise en charge et sur les moyens de la prévenir. Elle est menée à l’initiative de la Fédération internationale du diabète (IDF) et relayée dans plus de 160 pays. Le thème des journées contre le diabète 2021-2023 est « accès aux soins du diabète ».

Selon l’IDF, 537 millions d’adultes vivaient avec le diabète en 2021. D’après les estimations, d’ici 2045, 783 millions de personnes devraient être affectées par cette maladie, en constante progression. En 2021, le diabète a causé plus de 6,7 millions de morts.

Le diabète est un fléau qui touche également l’Afrique, avec 24 millions d’adultes touchés, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2045.

A Saint-Martin, le diabète touche une famille sur deux. A ce titre, des actions de sensibilisation, de prévention, d’information et de dépistage du diabète seront organisés ce mardi 14 novembre sur le territoire. A l’image des Lions Clubs de Saint-Martin qui se mobilisent pour lutter contre ce véritable fléau. Une journée d’information sur la maladie et un dépistage aura lieu toute la journée de ce mardi au cabinet médical de Quartier d’Orléans. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie. L’association Saint Martin Santé s’affaire également autour de la journée mondiale du diabète en proposant une journée porte ouverte dans les locaux de Concordia.De 9h à 16h, le public est invité à retrouver l’équipe de Saint Martin Santé présidée par Chantale Thibaut au 45 rue Louis-Constant Fleming. Au programme, de nombreux ateliers de démonstration et d’information qui tourneront autour du diabète et des pathologies chroniques, du dépistage, des traitements, des bons gestes à adopter pour bien vivre avec la maladie, l’importance d’une activité physique régulière et d’une alimentation saine et équilibrée. Rendez-vous ce mardi 14 novembre à Saint Martin Santé à Concordia dès 9h. _AF & Vx

