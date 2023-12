SECURITE ROUTIERE : Nouvelle distribution de casques de protection pour les jeunes de St James

Le président de la COM, Louis Mussington, s’est rendu à St James, le mercredi 6 décembre dernier, avec le conseiller Arnel Daniel, en charge du transport, pour une distribution de casques de sécurité aux jeunes du quartier.

La Collectivité et son président se sont engagés en faveur de la protection des jeunes conducteurs, notamment à deux-roues.

Le dispositif « La Collectivité au cœur des quartiers », porté par la Mission Prévention Sécurité, a été initié en 2022 et a permis au président, aux élus territoriaux et représentants de l’Etat, de se rendre dans tous les quartiers de Saint-Martin pour distribuer des casques de protection.

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’échanger avec les habitants du quartier sur divers sujets de société et de privilégier les liens de proximité avec les habitants.

La COM remercie les associations partenaires et les personnalités du quartier, à l’instar de l’association Aman et de M. Mingau et M. Paul Whit ainsi qu’aux agents du CLSPD – Mission Prévention Sécurité – pour leur implication sans faille, ces derniers mois, au service de la réussite de ce dispositif.

Sauver des vies

Voilà une bonne initiative de faire prendre conscience à la jeunesse saint-martinoise des risques encourus de rouler à moto ou en scooter sans un casque aux normes. Pour rappel, un casque non attaché est inefficace ! Le port de casque réduit aussi la probabilité de décès. Il ne faut pas rire avec cela, car les accidents à moto ou à scooter sont devenus de plus en plus fréquents ces derniers temps. Même si vous êtes un as dans la conduite des engins à deux-roues, un manque d’attention de votre part ou d’un autre pourrait vous ôter la vie en l’espace d’une seconde. _AF

