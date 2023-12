ST BARTHÉLEMY : Annulation des Voiles de Saint-Barth 2024

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les organisateurs des Voiles de Saint-Barth, François Tolède et Luc Poupon, font part de la triste nouvelle concernant cette régate incontournable dans les Caraïbes.

« C’est avec un profond regret que nous vous annonçons l’annulation de l’édition 2024 des Voiles de St. Barth, prévue initialement du 14 au 20 avril. Après de multiples négociations avec un futur partenaire titre, celles-ci n’ont malheureusement pas pu aboutir, du moins pour cette année » déclaraient les organisateurs. « Nous tenons à vous assurer que cette annulation n’a pas été décidée à la légère. Nous avons exploré diverses options et solutions alternatives pour garantir la tenue de cette édition. Nous comprenons l’importance de cet événement pour la communauté de la voile internationale et pour vous tous, passionnés de ce sport. Nous sommes tout aussi déçus que vous de devoir renoncer à cette édition, mais nous restons déterminés à œuvrer pour assurer la pérennité et l’organisation des Voiles de St. Barth dans les années à venir. Sachez d’ores et déjà que l’ensemble de l’équipe est au travail pour l’organisation de l’édition des Voiles 2025, du 13 au 19 avril et nous comptons sur votre présence pour cette prochaine édition ». Les Voiles de St. Barth ont été créées en 2010 avec la volonté d’avoir un évènement propre à Saint-Barth qui s’inscrirait dans la longue histoire colorée du Yachting de l’île, depuis les Loulou’s Regatta qui, dans les années 70, rassemblaient jusqu’à 110 voiliers, jusqu’aux courses aussi diverses que la Transat AG2R, la Route du Rose ou la St-Barth Bucket Regatta. Depuis, la manifestation sportive n’a cessé de prendre de l’ampleur pour devenir aujourd’hui une régate incontournable dans les Caraïbes. Patience jusqu’en 2025… _Vx

