Restrictions sanitaires : Plusieurs rassemblements festifs constatés par les gendarmes à Saint-Barth

Plusieurs rassemblements non autorisés de personnes ont été constatés par la gendarmerie de Saint-Barthélemy lors des deux derniers week-ends près de la station service de Saint-Jean, au niveau du distributeur automatique de boissons.

Ces événements sont de nature à favoriser la propagation du virus et l’émergence de clusters. Saint-Barthélemy n’est pas concerné pour le moment par les restrictions qui sont en vigueur sur le territoire métropolitain. Ce genre d’attitude pourrait, à termes, mettre toute la population de l’île en difficulté avec le constat d’une dégradation de la situation sanitaire.

La lutte contre le virus est une responsabilité commune. Sur l’île, les emplois sont préservés grâce au maintien de l’activité touristique de même que la liberté d’aller et venir. La préfecture en appelle donc au respect des dispositions réglementaires qui invitent l’ensemble de la population à éviter les événements privés et à bien mesurer les enjeux des mauvais comportements individuels pour l’avenir économique de l’île.

S’agissant des débits de boissons, il est rappelé aux exploitants que les mesures de protection, d’hygiène et de distanciation sont d’application stricte a fortiori durant cette période de forte affluence touristique. La situation sanitaire est loin d’être maîtrisée partout dans le monde. Des contrôles sont réalisés régulièrement et des mises en demeure ont été notifiées à certains exploitants en vue de fermetures administratives pour non respect des modalités d’accueil du public.

Soyons solidaires, pensons à celles et ceux qui sont confinés sur le territoire et soyons conscients de la chance que nous avons de pouvoir continuer à travailler librement.