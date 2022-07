FORUM DE LA FORMATION : Accompagner les Saint-Martinois vers l’emploi

La Collectivité de Saint-Martin et l’Etat organisent trois Forums de la formation, mercredi 27 juillet à Quartier d’Orléans, jeudi 28 juillet à Sandy Ground et vendredi 29 à Marigot, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et la CCISM.

La “Caravane de l’Emploi” a pour mission de mettre en relation les instituts de formation et les personnes à la recherche d’une formation qualifiante. Ce dispositif permet d’échanger de vive voix sur les possibilités offertes sur le territoire en matière de formation de remise à niveau, formation professionnelle, de titre professionnel, CAP, Bac Pro ou encore de formations post bac (BTS).

Cette opération crée de la proximité avec les publics éloignés de l’emploi. Elle est financée par le dispositif d’Etat “Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences” et valorise les actions de formation disponibles sur le territoire afin de répondre aux attentes des personnes de tous âges en recherche de qualification et d’emploi.

Le public est attendu le 27 juillet à Quartier d’Orléans, le 28 juillet à Sandy Ground et le 29 juillet à Marigot, de 9h00 à 13h00.

Les propositions de formation sont étendues à plusieurs secteurs de métiers : commerce, industrie, immobilier, sanitaire et social, tourisme, esthétique, petite enfance, etc. Des formations de niveau BAC et BAC +2 (Titres professionnels, Bac professionnel, BTS) sont proposées, de même que des formations de coaching des entrepreneurs dispensées par la CCISM.

La liste des formations disponibles est accessible depuis le QR code placé sur l’affiche de l’évènement. Ces informations sont également mises à disposition du public sur le site web de la Collectivité de Saint-Martin :

www.com-saint-martin.fr

La Collectivité de Saint-Martin et l’ensemble de ses partenaires vous attendent nombreux sur le Forum de la Formation, les 27, 28 et 29 juillet, afin de vous aider à concrétiser vos projets professionnels.

Pour tout renseignement, INFOLINE : 0690 18 11 03 / 0690 88 83 55

