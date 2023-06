Juin : mois de la santé sexuelle

L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le COREVIH lancent une campagne d’information et de sensibilisation dédiée au mois de la santé sexuelle qui vise, entre autres, à promouvoir le consentement, la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses non désirées tout en encourageant une sexualité responsable.

Tout au long de ce mois, les acteurs saint-martinois seront mobilisés, dans leurs locaux ou dans les quartiers comme Agrément ou Quartier d’Orléans auprès des populations mais aussi via leurs réseaux sociaux, pour vous informer sur la santé sexuelle avec une approche globale et positive mais surtout au travers des trois thématiques choisies : prévention diversifiée, contraception et consentement.

Parmi ces acteurs, de nombreuses associations telles que AIDES Saint-Martin, ALEFPA – Le Manteau, la Croix Rouge, SAFE et le centre de dépistage de l’hôpital organisent de façon régulière des ateliers sur la santé sexuelle avec dépistage, dont celui de ce jeudi 8 juin de 9h à 12h dans les locaux d’AIDES à Concordia, et la promotion de la PREP et du dépistage répété sur le territoire de Saint-Martin. Une intervention se tiendra à Saint-Barthélemy le 22 juin toute la journée. Pour rappel, tout dépistage est gratuit et anonyme. La gratuité vaut également pour la contraception d’urgence. En prenant soin de sa santé sexuelle, vous vous protégez, et vous protégez les autres. Retrouvez le programme complet des interventions sur notre version en ligne. _Vx

